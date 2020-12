Nuevos deseos. Con las ilusiones renovadas para la Navidad

Después de un año tan diferente y abrumador, mensajes, cuentos, poesías y dibujos que llegaron a la Redacción de LA NACION para fundirnos en un abrazo esperanzador

El hueco mágico

ELSA SCARINCI, DE CIUDAD DE BUENOS AIRES

Tiempo atrás, le habían dicho que para que sus sueños se cumplieran, debía escribirlos en un papel y guardarlos en un sitio seguro. Tenía alrededor de siete años cuando escribió su primer anhelo en una hoja que arrancó del cuaderno de tareas. Con su letra aún torpe, redactó bien grande: DESEO UNA BICICLETA ROSA. Dobló el papelito varias veces y recorrió la casa buscando un lugar seguro donde guardarlo. Pensó en algún rinconcito de su dormitorio, pero no vio nada confiable, lo compartía con sus hermanos. Decidió buscar por el comedor, pero le pareció un lugar demasiado público. Intentó en el lavadero, pero ahí corría el riesgo de mojarse. En el cuarto de sus padres, pero de ese lugar no conocía muchos recovecos.

Entonces salió a su patio, el lugar donde pasaba muchas horas y donde era feliz. Ahí iba a encontrar el lugar ideal para alojar su deseo. Recorrió la galería, luego el jardín. Buscó por entre los canteros que cuidaba su madre y no le convenció. Pero cuando lo vio, sintió que sería el adecuado y se decidió por el viejo árbol del fondo. Ese de tallo rugoso y de gran follaje. Algunas veces sus abuelos en las tardes de verano ponían ahí sus sillas, una mesita y tomaban mate bajo su sombra. Salvo esas contadas ocasiones, al árbol del fondo nadie le prestaba atención. Sabía que había un hueco en el tronco que creía conocer solo ella. Lo buscó, hurgó dentro y le pareció que tenía suficiente espacio para albergar todos sus sueños. Así fue como Alejandra puso en el árbol su primer deseo escrito con letra insegura, pero con firme deseo de que se haga realidad. Y poco después, esa Navidad, llegó la bicicleta rosa. Aún tenía las rueditas estabilizadoras que no tardó mucho en quitarle, una canastita al frente y unas cintas que colgaban de cada extremo del manubrio. Alejandra vio el regalo y miró hacia su árbol con gesto cómplice. Cientos de kilómetros anduvo con su bicicleta rosa dándole gracias a su buen comportamiento, a papá Noel, y al viejo árbol, portador silencioso de su secreto.

Fue a partir de entonces, que cada deseo profundo de Alejandra fue a parar al hueco mágico, como lo llamaba ella. Y el corazón de su árbol se fue llenando de papelitos escritos con los anhelos de Alejandra. Esos deseos que fueron pasando de los de una niña, a los de una adolescente y a los de una mujer: Deseo una caja grande de lápices de colores. Deseo un diario íntimo. Deseo que por fin me venga. Deseo que Néstor se fije en mí. Deseo ganar ese torneo. Deseo un primer beso. Deseo que mis padres me dejen ir al baile. Deseo que firmen la autorización para el viaje de egresados. Deseo que me dejen ir de vacaciones con las chicas. Deseo terminar el CBC. … Parecía no tener fin el hueco, siempre había lugar para un deseo más. Nunca le habló a nadie de su secreto. Presentía que la magia terminaría si lo compartía.

Con el tiempo, Alejandra se independizó y se fue de la casa paterna. Pero cuando necesitaba recurrir al hueco mágico, no dudaba en escribir e ir al fondo de la casa de sus padres para buscar el árbol que cumplía sus deseos. Era su secreto. La base de su seguridad. De su manera positiva de ver la vida. Si algo deseaba verdaderamente, sabia a quién recurrir. Claro que no se quedaba en el deseo, su actitud era activa. Nunca esperaba todo del árbol. Ella lo ayudaba a cumplir sus deseos.

Fue un caluroso día de verano en que llegó a casa de sus padres y notó por el ruido, que en el fondo trabajaba el jardinero. Cuando prestó atención se dio cuenta que estaba con su motosierra terminando de redondear el tocón de su amigo, ¡su cómplice! Corrió hasta el fondo y vio que de su árbol ya solo quedaba un prolijo y triste muñón. Observó con los ojos anegados los turbios restos de su silencioso amigo. Caídos a un lado le decían adiós, misión cumplida. Y lloró. Lloró desconsoladamente como cuando uno despide a un amigo que se ha ido antes de tiempo. Lloró abrazando sus ramas por no haberlo defendido. Por no haber pedido el deseo de que su árbol la acompañara para siempre. ¿Por qué no vemos las cosas hasta que las perdemos?

Parece que lo que nos rodea hoy, lo tendremos siempre. Hay cosas de las que uno ni siquiera piensa que un día pueden no estar. ¿Será que el dolor es tan grande que es imposible imaginar esa situación? Y ahí estaban los restos de su amigo, su cómplice, su compañero. Su Papá Noel personal. Y el espíritu de Alejandra se desmoronó junto a su árbol. Entre sus ramas, papelitos prolijamente doblados, algunos más amarillos, otros más recientes, habían caído de su hueco mágico. Juntó los que encontró y al contrario de lo que pensó que iba a hacer, Alejandra volvió a ponerlos en su lugar. Como testigo de su propia vida junto a su querido secuaz. Así una parte de ella se iría para siempre con él. Ninguno de sus padres entendió nunca tanta desolación por un árbol viejo. Sus hermanos se rieron.

Ella no habló. Tal vez sus abuelitos hubieran extrañado también a su querido árbol, pero ya no estaban. Una sensación de soledad la acompañó largo tiempo. Cuando volvió a ponerse el jean elastizado que llevaba en aquella ocasión, encontró en el bolsillo el papelito donde llevaba el último deseo que había escrito para su árbol. No lo puso. Le pareció injusto pedirle algo cuando su verde sangre manchaba el jardín. No quiso agobiarlo, no quiso exigirlo y no fue capaz siquiera de sacar el papelito del bolsillo. Tanto había sido su dolor que ni siquiera recordó que tenía un recado para él. A partir de entonces, Alejandra tiene un dios privado. Ya no esconde papelitos, ahora desea con todas sus fuerzas e imagina a su árbol mágico junto a su bicicleta rosa. Deseo que esta relación sea fuerte. Deseo ese trabajo. Deseo un hijo. Deseo un hermanito para Marianita. Deseo recomponer mi vida. Deseo salud para mis padres. Deseo que mi árbol descanse en paz.

REUNIÓN DE AMIGOS. “Para esta Navidad no pido juguetes, mi deseo es volver a estar con mis amigos del Colegio Nuestra Señora del Huerto, que no veo desde marzo y los extraño”, cuenta Malena Morales

Señor Papá Noel

LENA BIASQUINI, CIUDAD DEL CARMEN , JUJUY

Vi una estrella como una enorme luz en el firmamento, brillaba tan intensamente como la sonrisa de un niño. Me senté en medio del patio para observarla y exclamé mis deseos: Señor Papá Noel pedirte que mamá me recuerde y pueda escribirme en una pequeña carta cuánto me quiere. Ya que desde que partió en un viaje tan distante todavía la recuerdo ...

Señor Papá Noel si puedes encontrarla, dile por favor ¡Cuánto la quiero!

Señor Papá Noel dile solamente que siempre la miro en una estrella con la esperanza de abrazarla y más en este año en que la pandemia casi se llevó a mis abuelitos. ¡Señor Papá Noel dile que aún la esperamos!

La gran nación

PAOLO BARBIERI, DE NUEVE DE JULIO, BUENOS AIRES

Deseo que seamos otra vez una gran Nación.

No queremos grandes regalos, ni promesas.

Pretendemos la división para los poderes

impulsar la esperanza en molde de ambición .

Que sembremos el progreso que apostemos a la educación, que las diferencias no nos separen,

que no se nos vaya el humor.

Heroicos como Belgrano y líricos como Mitre,

que la alegría de nuestros italianos vuelva a ser canción.

¿En qué momento nos volvimos un pueblo amargado y peleador?

Quejosos, pesados, conflictivos sin nombre.

Recuperemos ese horizonte

Donde el exilio no es seductor.

Que repudiemos al Mentiroso y aspiremos a ser mejores

que en la pobreza haya ambición de clase media.

Que asumamos las responsabilidades

y aprendamos de nuestros errores.

Ojalá que nos inspiren tantos sables envainados,

mientras nos contemplan fríos pero perplejos

ante la limosna que hemos conquistado

pese a los 200 años que han pasado.

SALUD Y FELICIDAD. “Deseamos que el próximo año nos encuentre unidos como ahora, viviendo lindos momentos en familia y festejando muchos cumples más”, el mensaje de la familia Nápoli

Si yo tuviera una estrella

VÍCTOR HUGO REMON, DE CIUDAD DE BUENOS AIRES

Si yo tuviera una estrella

que brille como en Belén,

alumbraría mi patria

para verla renacer.

Le pido al niño bendito

Al Dios que está por nacer,

que nos regale el milagro

de resucitar, como él.

Que sea un país de optimismo

donde impere la honradez

que pueda más la confianza

que el miedo a vivir en él.

Si yo tuviera una estrella

que brille como en Belén,

¡alumbraría a mi patria

para verla renacer.

En busca de Empatía

ANDRES BUSTOS, DE FLORIDA, VICENTE LÓPEZ

Hace años la estuve persiguiendo, ya que en cada Navidad estaba incluso más presente. Cada año me acerqué de a poco, deseando saber aunque sea un poquitito más de ella. Los impedimentos del mundo siempre fueron los principales obstáculos. Pero un día, después de haber pasado tanto tiempo, nos encontramos. Me miró a los ojos, y tuve una de las sensaciones más placenteras y solemnes en mi vida. Su rostro me transmitió paz, toda grieta separada volvió a unirse, me di cuenta que mi búsqueda siempre valió la pena. Y finalmente, conocí su nombre: Empatía.

El arbolito que creó el abuelo

ROSA DEL VALLE, DE FLORENCIO VARELA

Recuerdo que para unas fiestas, seguramente, a mis abuelos con los que me crié no les alcanzaría la plata para comprar un arbolito y sus accesorios. Entonces, mi abuelo cortó un árbol, creo que de los que se llama de café, que crecen mucho y rápido.

Mi abuela lo forró con papel crepe verde, abajo le puso una damajuana también forrada de verde, como base. No recuerdo que pusieron de adorno, sí pusieron el pesebre, focos comunes de luz y lo encendieron. Tuvimos el arbolito con algunos regalos. Una historia simple, que solo demuestra que con poco y voluntad, hicieron feliz a una nena (yo). Los siguientes años, tuvimos arbolitos con sus adornos.

DISEÑO NAVIDEÑO. La obra de Lucila Almirón Razongles, de Corrientes

Es hora

RICARDO IGNACIO ORTIZ, DE LOMAS DE ZAMORA

Es hora de volver

a ser uno mismo,

a ser una misma,

es hora de conectar

con el pulso de la tierra,

es hora de mirar el cielo,

los árboles,

los pájaros,

que vuelven a tomar la ciudad

para cantar a coro,

la tierra,

las plantas,

los árboles,

las flores.

Es hora de cerrar los ojos

para abrirlos hacia adentro,

y mirar

el olvidado valle interior.

Es hora de hacer

que sus pájaros

canten a coro,

que sus plantas reverdezcan,

que sus flores

vuelvan a estallar de colores,

que sus árboles

vuelvan a estallar de hojas,

que su tierra

vuelva a estar húmeda.

Es hora

de recordar ciertas cosas

y de olvidar ciertas cosas.

Es hora

de probar la dulce nostalgia

pero para apuntar hacia el futuro,

sin hundirse en ella,

es hora de mirar al otro,

es hora de conectarse,

de sentirse,

de besarse,

de reírse,

de llorar de alegría,

de buscar al otro.

Es hora

de olvidar la soledad

por momentos,

solo por momentos,

es hora

de buscar el sol

aunque la oscuridad

sea agradable compañera,

es hora de buscar la vida

aunque la muerte

sea una dama seductora,

es hora de que yo

sea Victoria otra vez,

es hora de vivir…

Es hora.

BRINDIS A LA DISTANCIA. “Mi deseo para estas Fiestas es que sean lo más seguras posibles”, pide Wanda Arca, desde Neuquén

Más mensajes y deseos

Nora Juttenpeker, de CIUDAD DE BUENOS AIRES: “Que un año así no vuelva más. Aprendimos como pudimos. Pero basta. Ahora a vivir”

Ulises Segorbe, de BURZACO, ALMIRANTE BROWN: “Deseo que haya paz y prosperidad en todo el mundo. También deseo que cambie un poco este sistema que empobrece a muchos y enriquece a unos pocos”

Gisela González, de TIGRE: “Elba B: saludos para toda la familia. Mirando al cielo, a la estrella que guía los pasos de Alejandra, su esposo, Pipe y Mila. Un abrazo y desde otro lugar, estaremos siempre con ustedes”

Nicolás Miranda Valdez, de CIUDAD DE BUENOS AIRES: “Me gustaría cerrar los ojos y estar en una Argentina sin grietas, sin pobreza, con gente sonriente y feliz, no dejes que abra los ojos y me decepcione”

Mabel López Valenti, de CIUDAD DE BUENOS AIRES. “Nuestros deseos consisten en que haya más tolerancia y empatía para que la comunicación entre todos sea más fluida”

Lautaro Fonseca Marziali, de ESTANCIA VIEJA (CÓRDOBA). “Un deseo es un sueño, una esperanza, que es gloriosa o vana, dependiendo de tu estado de ánimo. Deséate a ti mismo todo, y todo, luego, se propagará”

Alejandro Iacona, de LANÚS. “Mi deseo de Navidad es conseguir trabajo. Eso es lo único que pido”

Federico Otharán, de CIUDAD DE BUENOS AIRES: “Mi deseo para esta Navidad es que el alma de mi único hijo encuentre paz y descanso eterno, y que nosotros podamos entender qué pasó, a pesar de los tiempos de la burocracia”

