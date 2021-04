Nuevos ilustradores en LA NACION del domingo

El cambio de formato de la edición impresa del fin de semana de LA NACION trae nuevas secciones ilustradas. Desde el próximo domingo, el infógrafo, diseñador gráfico e ilustrador Juan Colombato desembarca en la página 2 con un retrato del personaje de la semana mientras que Angel Boligán, especialista en caricatura editorial, presentará una tira muda sobre algún suceso social y global que buscará la reflexión a través del humor.

Colombato, desde Córdoba, y Boligán, desde la ciudad de México, colaboran con LA NACION hace años en distintas secciones. Sus imágenes ilustraron las tapas del suplemento Ideas y muchas de sus piezas recibieron premios internacionales. Ahora se suman a la renovada edición de los fines de semana con sus respectivas miradas y estilos: el ilustrador cordobés reflejará una noticia local a través de un personaje clave y el artista cubano (que vive en México hace casi treinta años) contará en una historieta sin palabras un acontecimiento social de la actualidad.

Jorge Luis Borges, según Juan Colombato Juan Colombato

Boligán, que se define como un “cronista gráfico de nuestra época”, nació en San Antonio de los Baños (Cuba) hace 55 años. “A los 26 viajé a México por un trabajo y, por esas cosas de la vida, me quede”, contó el ilustrador que publica en el diario mexicano El Universal desde 1992. “En este espacio intrépido y novedoso que tendré en LA NACION haré una tira cómica a doble página. Me interesa lo social y voy a reflejar lo absurdo de esta época que nos toca vivir. Voy a buscar la sonrisa y la reflexión de los lectores sin usar palabras, solo con dibujos y escenas y juegos con metáforas. Me gustan los desafíos, así que no pienso quedarme con un solo formato ni una misma temática. Quiero darle libertad al espacio”.

"La condena", de Andrés Boligán Andrés Boligán

Colombato, por su parte, tiene 46 años y trabaja en el diario La Voz del Interior hace más de veinte años. Es jefe de Infografía e Ilustración y colabora también con publicaciones como El País, de España, y la revista argentina Caras y Caretas. Estudió Diseño Gráfico, Bellas Artes e Historia y recibió más de sesenta premios locales e internacionales. Admirador de Hermenegildo Sábat, dibuja a mano con tinta china. “Mi fuerte es el blanco y negro así que el color será muy sutil. El personaje destacado puede ser del campo de la política, de la cultura, la economía. Mi idea es que el retrato sea realista pero que tenga una lírica, un mensaje particular que dé cuenta el motivo por el que elegí ese personaje. El dibujo va a estar acompañado de un texto breve, estilo epígrafe, que completará el sentido de la elección de cada semana”, explicó Colombato, que reconoce en sus obras influencias de Rembrandt, Velázquez y Dalí.

En el caso de Boligán, las influencias creativas vienen de la caricatura y el cine. De hecho, su ciudad natal (San Antonio de los Baños) es una usina de humoristas gráficos de Cuba y de cineastas. “El humor es un arma que apunta a la sonrisa para pegar a la cabeza”, dice. Y eso es lo que hará con su tira semanal en LA NACION: “Mi historieta será como un storyboard de cine, donde se cuenta algo como si fuera una pequeña película. Será un tema del momento, algo que refleje al mundo entero: desde el problema de la falta de vacunas hasta las fake news o el calentamiento global. Con un lenguaje gráfico lleno de pistas y guiños quiero hacer volar la mente del lector. El arte, como la poesía, no se explica; se siente”, completa Boligán, que ha recibido importantes premios por sus trabajos de humor gráfico. En tres ocasiones (2009, 2013 y 2019) ha ganado el Premio Nacional de Periodismo de México y en 2016 fue reconocido con el premio La Catrina que se otorga en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Desde el domingo, los retratos de Colombato y las tiras de Boligán sorprenderán a los lectores de LA NACION con humor profundo, arte y poesía.