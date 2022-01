Es solo una idea. Quizás incluso una tontería. Algo que se me ocurrió durante el affaire Djokovic en Australia. El tenista es número uno en su actividad, noté. De otro modo, no habría tenido mucho derecho al pataleo. Entendí así que la raíz última de esta crisis era que alguien, por ser el número uno, pretendía pasar por encima de la ley, las reglas, las regulaciones, los reglamentos.

La idea es simple, pequeña, incluso tal vez una tontería. Pero se me ocurre que los número uno no deberían intentar pasar por encima de la ley. Por el contrario, si son número uno en cualquier cosa, su actitud debería ser precisamente la opuesta: cumplir la ley con celo intachable. El ser muy bueno jugando al tenis (o haciendo cualquier otra cosa, incluso actividades mucho más relevantes) no debería otorgar privilegios, sino al revés; debería inspirar a esa persona que ha llegado a la cima –y eso es de por sí algo que solo un puñado de seres humanos experimenta– a comportarse de una forma ejemplar. Tengo la impresión, y es solo una hipótesis, de que el mundo funcionaría un poco mejor si los número uno dieran el ejemplo (algunos lo hacen) y asumieran el hecho de que estar en la cumbre otorga laureles, pero también responsabilidades. Si no, tan número uno no sos.