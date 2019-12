Política, mujeres y premios. Vaivenes de un año de cambios

Sinceramente, e Cristina Kirchner, acto en la Feria y fenómeno de ventas Fuente: Archivo

La campaña electoral se coló en la Feria del Libro, las escritoras argentinas conquistaron el mundo con premios y se entregó un Nobel doble con polémica; Leonardo da Vinci volvió a ser protagonista

Natalia Blanc SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de diciembre de 2019

Diciembre, mes de balances. En un año signado por la campaña electoral, el cambio de gobierno y la crisis económica, 2019 termina con la industria editorial en retracción, debido a la caída de la producción y de la venta de libros.

Según el último informe de la Cámara Argentina del Libro (CAL), este año se imprimieron un 45% menos de libros respecto de 2016. Las cifras de los best sellers reflejan la crisis: en 2018, los títulos que encabezaban los rankings de las cadenas de librerías (como Yenny y Cúspide) vendían unos 300 ejemplares por semana (en 2017, más del doble). También según datos de la CAL, más de la mitad de las 700 novedades de agosto (por citar solo un mes) tuvieron una tirada de mil ejemplares. En 2019, se vendió menos y se publicó menos.

En contraste con esos números flacos, este año hubo un "mega best seller" indiscutido: Sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner, que Penguin Random House lanzó en la última Feria del Libro de Buenos Aires, batió records y superó las expectativas de la propia editorial. Los primeros 20 mil ejemplares se agotaron en dos horas. Desde abril, lleva vendidos alrededor de 350.000 ejemplares. La actual vicepresidenta presentó el libro en mayo en la sala Jorge Luis Borges de La Rural. Hubo unos mil invitados especiales (actores, escritores, políticos K y militantes) y dos pantallas externas (una en La Rural y otra en avenida Sarmiento) para el público. Acompañada por la presidenta de la Fundación El Libro, María Teresa Carbano, y Juan Boido, director editorial del grupo PRH, Fernández de Kirchner dio un discurso de tono político y reveló que detrás de la idea del libro estuvo Alberto Fernández. Sentado en la primera fila, al lado de Estela de Carlotto, Fernández aplaudió y vivó a Cristina, al igual que el resto de los invitados. Diez días después, la por entonces senadora anunció que Fernández encabezaría la fórmula presidencial para las elecciones.

El acto inaugural de la Feria este año también estuvo marcado por el escándalo. El ex secretario de Cultura Pablo Avelluto fue abucheado por un grupo de estudiantes que reclamaban la continuidad de los bachilleratos populares. Recibieron el apoyo de una parte del público que se paró y se puso de espaldas. Avelluto continuó con su discurso, aunque fue interrumpido en varias ocasiones. El clima se calmó recién cuando subió al escenario la antropóloga Rita Segato, invitada por los organizadores para dar el discurso inaugural. La elección de la oradora no fue casual: el feminismo viene atravesando la feria desde 2018. Este año se publicaron varios títulos (ensayos, ficciones y biografías) en esa línea, que fueron muy pedidos en la Feria y en librerías.

En abril, fue presentado en el Congreso el proyecto de ley para la creación del Instituto Nacional del Libro, que recibió dictamen favorable en noviembre en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Respaldado por el sector editorial, autores y libreros, el proyecto (impulsado por Daniel Filmus) busca estimular la creación literaria y promover la circulación federal de los libros.

Olga Tokarczuk y Peter Handke, galardonados en Suecia Fuente: AFP

Entre las buenas noticias del año (que también hubo) se destacan los premios a las escritoras argentinas en el exterior: Mariana Enríquez, María Moreno, María Gainza, Claudia Piñeiro, Luisa Valenzuela, Selva Almada, Leila Guerriero y Ángela Pradelli, que fueron homenajeadas en noviembre en la Cámara de Diputados.

Piñeiro obtuvo en abril el premio canadiense Blue Metropolis por su labor literaria, meses después de haber ganado el Pepe Carvalho de novela negra. Moreno recibió el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, que otorga el Ministerio de las Culturas de Chile. Por su novela La respiración violenta del mundo, Pradelli ganó el premio al Mejor Libro en Español publicado en 2018, según la Asociación de Escritores Chinos en Shanghai. Valenzuela, por su parte, fue la primera mujer en recibir el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en español, que se otorga en México. Por su segunda novela, La luz negra, Gainza obtuvo el Sor Juana Inés de la Cruz. Además, la versión en inglés del primer libro de Gainza, El nervio óptico, fue elegido por The New York Times como uno de los libros extranjeros del año en Estados Unidos. Enríquez ganó el Herralde de Novela por Nuestra parte de noche, recreación de los años de dictadura en clave de terror. Almada recibió el First Book Award, concedido por el Festival Internacional del Libro de Edimburgo, por su primera novela, El viento que arrasa. Y Guerriero se alzó con el Premio Manuel Vázquez Montalbán en la categoría de Periodismo Cultural y Político, otorgado por el Colegio de Periodistas de Cataluña. Otra autora reconocida en 2019 fue la poeta uruguaya Ida Vitale, que recibió a los 95 años el Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras hispanas, de manos del rey de España.

Rodeado de una gran expectativa por la suspensión del premio en 2018, a causa del escándalo en la Academia Sueca, este año hubo Nobel literario por partida doble: la polaca Olga Tokarczuk (2018) y el austríaco Peter Handke (2019). El 10 de este mes, en el acto de entrega de los galardones, hubo protestas en contra de Handke por sus cuestionadas posiciones filo-serbias. Finalmente, el Nobel de Literatura no pudo zafar del escándalo y las protestas.

A mediados de octubre, una semana después del anuncio del Nobel doble, la canadiense Margaret Atwood y la británica Bernardine Evaristo ganaron el Booker Prize 2019. A Atwood la premiaron por Los testamentos (secuela de la exitosa El cuento de la criada) y a Evaristo por Girl, Woman, Other, que cuenta la historia de doce mujeres negras británicas.

En 2019 se cumplieron 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci y el Museo del Louvre lo celebró con la muestra más importante de la historia: incluye 162 pinturas, dibujos, manuscritos, esculturas y objetos de arte. Por otra parte, el Museo del Prado de Madrid cumplió 200 años el 19 de noviembre y festeja el bicentenario con la exhibición "Un lugar de memoria", que rinde homenaje a su trayectoria.

Otro aniversario de 2019 fue el medio siglo de la editorial española Anagrama. En 2019 también se cumplieron 170 años de la muerte de Edgar Allan Poe y 50 de la de Jack Kerouac. En cuanto a los nacimientos, el más festejado del año fueron los 120 de Borges. Hubo muchísimas actividades, que empezaron el 24 de agosto, día de su cumpleaños y día del lector.

A fines de marzo, en Córdoba, se celebró el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, que tuvo como invitado de honor al rey Felipe VI de España y participaciones del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en la apertura, el grupo Les Luthiers y Joaquín Sabina.

Pocos días antes del fin de 2019, un equipo de lingüistas de una aplicación de enseñanza de idiomas difundió la lista de palabras que marcaron este año tan complejo. En la Argentina, los términos más usados fueron "lenguaje inclusivo", "elecciones presidenciales" y "reperfilamiento". ß