Me encanta, pero me encanta en serio, el que los representantes de los ciudadanos, los funcionarios y los sindicalistas expliquen cualquier cosa con la frase de “esto es política”. Fue una decisión catastrófica, pero, bueno, es política. Hasta un chico de siete años se da cuenta de que es un error, “pero así son cosas de la política”.

Supongo que es obvio, o que debería serlo, pero como insisten con esa muletilla, les aviso que ese pretexto no alcanza. Ya no alcanza más. Da la impresión de que en nombre de la política es posible hacer cualquier barrabasada. Porque es política. Porque así funciona la política. Anoten: si en nombre de la política pueden hacer cualquier barrabasada, entonces la política –la definan como la definan– no está funcionando. Uno entiende que el conductor de la ambulancia o de la autobomba no respete los semáforos en rojo. Pero usar la política como escudo para todo lo que ya sabemos que está mal (incluso, vaya, un error político), bueno, le hace mucho mal a la política. Y necesitamos más política de mejor calidad. No menos. Necesitamos que la explicación de “es política” le otorgue lustre a una decisión que nos incumbe a todos. La política no es mágica. Es una actividad humana; hónrenla y serán honrados.