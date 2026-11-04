Premio Goncourt: en una edición marcada por la polémica sobre el uso de la IA, gana una novela basada en hechos reales

En un año marcado por la polémica por el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en una de las novelas semifinalistas (luego retirada por el jurado), se anunció ayer, en París, la obra ganadora de la 124ª edición del Premio Goncourt: L’Inconnue du quai de Javel (La desconocida del muelle de Javel), del escritor francés Philippe Jaenada, publicada por la editorial Flammarion. La editorial española Libros del Asteroide publicará la obra ganadora en 2027 en el otoño europeo, según anunció en redes sociales.

El jurado de la Academia Goncourt, como marca la tradición, dio a conocer el fallo en el restaurante parisino Drouant. Jaenada había sido preseleccionado cuatro veces para el premio y ganó en la primera ocasión en que resultó finalista.

🏆Philippe Jaenada premio Goncourt 2026, ¡enhorabuena!



En otoño de 2027 publicaremos la traducción de la obra por la que le han otorgado el prestigioso galardón: LA DESCONOCIDA DEL MUELLE DE JAVEL. https://t.co/IDLgl4tZNm — Libros del Asteroide (@LibrosAsteroide) November 3, 2026

“Estoy eufórico”, dijo el autor, traductor y periodista, de 62 años, al obtener el premio literario más prestigioso de Francia, que otorga un reconocimiento simbólico de diez euros, por su decimotercera novela. En la primera ronda de la votación se impuso por seis votos frente a los tres obtenidos por Sylvain Prudhome por De l’autre côté du lac (Éditions de Minuit). Jaenada ganó el Prix de Flore en 1997 y el Alexandre-Vialatte, el mismo año, por El camello salvaje (su única obra disponible en español). En 2017, ganó el Premio Fémina por La Serpe.

La novela está basada en hechos reales y es una investigación hecha por el autor en los archivos de la Biblioteca Nacional de Francia sobre el asesinato sin resolver de la joven modelo Louise Cansot en 1949, en París. A partir de este femicidio, que la policía no investigó, el autor reconstruye la historia de la modelo bretona, una de las más solicitadas por los pintores de Montparnasse y conocida como “la chica de los cien retratos”. Tenía veintinueve años.

El presidente del jurado del Goncourt, el escritor y cineasta Philippe Claudel, destacó que Jaenada “visibiliza a una mujer que había sido invisibilizada, una joven víctima a la que la policía no prestó mucha atención”. El autor resaltó que el crimen había sido usado por la prensa y la opinión pública como “una lección moral para las jóvenes”. Este año en Francia se publicó una investigación sobre el asesinato de Cansot: La Tragédie du plus beau modèle de Paris: L’Affaire Lise Cansot de Tréguier, de Luc Corlouër, que estuvo en contacto con Jaenada y elogió la novela.

"'L'Inconnue du quai de Javel" se publicará en español en 2027 CHRISTOPHE PETIT TESSON - EPA

“Esta historia no se trataba solo de la injusticia cometida contra una mujer, ni del misterio sin resolver de su muerte, sino también de una época, un contexto y cuestiones relacionadas”, dijo el escritor, que ha identificado al asesino de la bella modelo y revela su identidad en el libro.

El prestigio del Goncourt asegura un éxito comercial. La anterior ganadora, Laurent Mauvignier, vendió en Francia más de 637.000 ejemplares por La Maison vide.

Claudel destacó el final de la novela y afirmó que el jurado aplaudió “el método y el género de estas investigaciones que rescatan historias de crímenes reales”. “Es un libro muy conmovedor que visibiliza a una víctima invisible, un verdadero placer de leer”, dijo.

Por otro lado, al recordar la polémica de esta edición, cuando se retiró de la lista de finalistas la ópera prima del escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, tras las denuncias de que había sido generada mediante IA, reveló que Jaenada se burla de la IA, “lo cual resulta a la vez divertido e incita a la reflexión”. “El Premio Goncourt se otorga a un libro escrito por un ser humano. De hecho, vamos a incluirlo en las bases”, concluyó.

También ayer se anunció el nombre del ganador del Premio Renaudot de ficción, François-Henri Désérable, por su novela Le Palais (publicada por Gallimard); el Renaudot de ensayo fue otorgado ex aequo a Jean-Paul Enthoven por Dictionnaire amoureux du bonheur (pese a las denuncias de plagio), de la editorial Plon, y a Christophe Ono-dit-Biot por L’Odyssée de l’Odyssée, una lectura “moderna y pedagógica” de la Odisea de Homero, publicada por el sello Grasset.