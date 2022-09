Puntos de vista

No sería tan atractiva la imagen, si el fotógrafo no hubiera apelado a uno de los trucos más eficientes del oficio: cambiar el punto de vista. De ese modo, el empleado de la compañía neerlandesa The Field Company, que coloca su mano sobre un vasto campo de algas marinas, aparece recortado contra un cielo que se ve límpido, saludable y vital. Es también un guiño. La foto fue tomada cerca de la isla de Griend, anteayer, en la zona donde la Administración General de Obras Públicas y Agua plantó en la última primavera 700.000 semillas (eso es mucho) de algas, en el Mar de Frisia, una franja costera que va de Alemania a Dinamarca, pasando por Países Bajos. Los cultivos de algas marinas están entre los ecosistemas más productivos del planeta, pero en esta nación prácticamente han desaparecido. Quizá no está tan sano el cielo. Ni mucho menos el agua.