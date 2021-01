¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? 7 libros ideales para las vacaciones (en casa o donde sea)

En nuestro primer encuentro del nuevo año les ofrecemos una selección de libros para pequeños y medianos lectores de géneros variados: relatos ilustrados para jugar con los sentidos; el primer cómic publicado en el país de una joven autora estadounidense que retrata el lado B de su infancia y adolescencia; un cuento en rima para compartir con chicos caprichosos y uno muy original para descubrir cuáles son los animales más flatulentos. Hay más: con consignas creativas para jugar en casa en verano y los nuevos episodios de ¿Dónde está Wally? Pasen y lean.

El largo, largo libro de los cerditos, de Yun (Fondo de Cultura Económica). Un libro de formato alargado y páginas coloridas que se despliegan como un acordeón para dejar al descubierto animales y plantas que se van transformando de una solapa a solapa. El cerdito que aparece al inicio da lugar a una vaca, la vaca se convierte luego en un conejo y así sigue hasta el final. La autora e ilustradora coreana eligió para presentar el libro una especie de caja contenedora del mismo tono naranja que, al bajarla para sacar el libro, hace jugar las palabras del título.

En lo alto, de Emilie Vast (Océano Travesía). Un coatí busca frutos caídos de los árboles. De pronto, otro animal le cae encima. Así empieza una seguidilla de encuentros azarosos entre distintas especies que conviven en la selva amazónica. Para averiguar quién es el responsable de esa cadena animal hay que subir a lo alto de un árbol. Las ilustraciones de la autora y artista francesa son simples y delicadas y van mostrando en cada página quién se esconde allá en lo alto. Al final viene información breve y sencilla sobre los animales que participan de la historia.

Los cómics de Raina Telgemeier son best sellers en Estados Unidos Joseph Fanvu Photography

Coraje, de Raina Telgemeier (La Editorial Común). La autora estadounidense, best seller del género cómic infantil en Estados Unidos, cuenta el lado B de su vida a través de viñetas. Este es su primer libro editado en la Argentina, pero en su país ha publicado también Sonríe, Drama, Hermanas y Ghosts. Al igual que Sonríe y Hermanas, Coraje está basado en su infancia. De hecho, la protagonista de la historia se llama Raina y sufre de ansiedad y frecuentes dolores en el estómago, como la autora. “Tiendo a reírme cuando cuento historias incómodas de mi pasado, así que tal vez ese sea mi mecanismo para afrontarlas. Creo que todos tenemos los mismos sentimientos: desde el amor hasta el miedo, la ira y la esperanza. Así que si soy fiel a mí misma y a mis propios sentimientos, supongo que los lectores podrán identificarse con mi personaje”, dijo a LA NACION.

En la historieta, Telgemeier cuenta que se enfrentó al bullying, las fobias y trastornos de la alimentación como la bulimia y la anorexia, pero lo cuenta desde el humor, sin esquivar cuestiones íntimas ni sensaciones que muchos prefieren ocultar. “Todavía tengo miedo de las mismas cosas que me asustaban cuando era niña: enfermedad, muerte, fracaso, soledad. Dibujar y escribir siempre han sido mi forma favorita de superar mis miedos y ansiedades. Y, claro, la terapia también ayuda. Siempre me han atraído las autobiografías y las memorias porque te hacen sentir que sos normal y que todos tenemos mucho en común. Si bien las historias reales no necesitan ser ligeras o alegres, creo que el trabajo del escritor es presentar sus vidas con riqueza, autenticidad y perspectiva y una dosis de humor nunca está de más”.

Es el primer libro de Telgemeier publicado en la Argentina

La vaca se empaca, de Agustina Lynch (edición de autor). En su tercer libro, después de La vaca en su hamaca y La vaca y la espinaca, Agustina Lynch aborda una cuestión típica de cierta etapa de la infancia: los fatídicos berrinches que alteran la armonía familiar y dejan a madres, padres y niños al borde del colapso nervioso. Con bellísimas ilustraciones de Diego Barletta y prólogo de la especialista Maritchu Seitún, el relato está escrito con una rima sencilla y apela a llamar la atención de los chicos y también de los adultos. “La vaca Paca no sabe qué le pasa. Solo sabe que, de vez en cuando, ella se empaca”, dice la autora al inicio del cuento y luego recorre distintas situaciones en las que reinan los caprichos. Y ofrece ideas (a través de la voz de la pequeña Paca) para enfrentar la pataleta y que vuelva la calma.

¿Se tira pedos?, de Nick Carusso y Dani Rabaiotti (Océano Travesía). ¿Un libro sobre pedos? Sí, un libro original y entretenido para aprender cuáles son los animales más “gaseosos”. Se lo leí a mi sobrina menor, Catalina, de 4 años, y quedó fascinada. Es que, además de aportar datos científicos de manera simple y amena, los autores proponen un juego: en cada página aparece un animal ilustrado por Alex G. Griffiths y la pregunta que da título a esta “guía para niños sobre los gases que expulsan los animales”. Del otro lado aparece la respuesta correcta y una breve explicación. Así, Cata y yo aprendimos que los caballos “están dentro de los tiradores de pedos más habituales del reino animal”.

Un nuevo episodio de la serie ¿Dónde está Wally?

¿Dónde está Wally ahora?, de Martin Handford (B de Blok). Con fans que se renuevan año a año, la serie Wally sigue sumando títulos sin pasar de moda. En este “episodio”, Wally y compañía (Wenda, el perro Woof, el mago Barbablanca y Odlaw) están escondidos en doce escenas históricas como la era de los cavernícolas y la construcción de las pirámides de Egipto. Además, para complicar la búsqueda, en cada ilustración hay un personaje misterioso nuevo y objetos como cámara de fotos, llaves y libros. Otra novedad de la serie es ¿Dónde está Wally en Hollywood?, una opción súper atractiva, ya que hay que buscar al personaje en escenas de películas y musicales.

Muchas ideas muy copadas para hacer en casa

40 cosas para hacer en casa con mi familia, de Mai y Fede (Capicúa). Desde el inicio de la cuarentena salieron muchos libros dirigidos a chicos de todas las edades con propuestas para hacer en casa: actividades educativas en formato juego, consignas artísticas y creativas, libros para intervenir con frases y dibujos y muchos más. Publicado por V&R, este libro de Mariana González de Langarica (Mai) y Federico Caivano (Fede) propone 40 actividades muy distintas entre sí que, además de entretener a los chicos y las chicas en casa, estimulan la coordinación, el equilibrio, la expresión escrita, las habilidades manuales y la inteligencia visual, entre otras cuestiones. El menú es muy completo: hay, por ejemplo, indicaciones para crear un jardín de cactus con piedras pintadas, para escribir una carta dirigida a uno mismo dentro de veinte años y para hacer espuma con los colores del arcoíris. A mí me gustó mucho cómo aprender a hacer un libro de artista artesanal y un teatro de papel para contar cuentos.