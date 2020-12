¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? 7 tesoros para descubrir los últimos días del año

Termina este año tan particular, que nos trajo miedos e incertidumbre y también, por suerte, libros geniales como los últimos que sacó Calibroscopio: un proyecto de Isol a partir de poemas de Federico García Lorca y un nuevo álbum conjunto de Nicolás Schuff y Mariana Ruiz Johnson. Esta semana recomendamos, además, los títulos que completan la serie de Bruno Munari, ideal para los más chiquitos, y un cuento sin palabras que narra una excursión a la Luna. Pasen y lean. Nos volveremos a encontrar en 2021.

"El lagarto está llorando", de García Lorca, dibujado por Isol

Paisaje de un día, de Federico García Lorca ilustrado por Isol (Calibroscopio). “Mariposa del aire”, “La Tarara”, “El lagarto está llorando”, “Canción china en Europa”, “Paisaje”, “Caracola” y “Media luna” son los poemas de Lorca dibujados por Isol para este precioso libro que surgió en 2019 como un proyecto especial para el Plan de Lectura BA del Ministerio de Educación del gobierno porteño. Los originales de la autora e ilustradora fueron exhibidos el año pasado en la muestra “Bestiario doméstico” en el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso. Hace unos meses, en plena cuarentena, Isol le acercó el trabajo a Judith Wilhelm y Walter Binder, responsables de Calibroscopio, que se fascinaron con las obras. Así nació una nueva versión de aquel primer libro, titulado Mariposa del aire, que ya se consigue en El libro de arena y otras librerías. Es una verdadera joya poética. Está pensado para los más chicos pero lo van a disfrutar todos. No lo dejen pasar.

Isol interpreta con sus dibujos siete poemas de García Lorca

Formas diferentes de hacer las mismas cosas, de Nicolás Schuff y Mariana Ruiz Johnson (Tres tigres tristes). “Siempre hay formas diferentes de hacer las misas cosas. Depende de cada quién, de las ganas, del momento del día”: así empieza este libro original y divertido que propone distintos caminos para una misma acción. Por ejemplo, cuatro maneras de tomar helado (la que más me gusta es “frente al mar”), de viajar a la Luna, de tirarse al agua, de enojarse y hasta de aburrirse. Es un libro ideal para leer de atrás para adelante, de adelante para atrás o como cada lector quiera.

Un libro con dos caminos de lectura que se complementan miguelvenegasgreffroy

Nosotras / Nosotros, de Ana Romero y Valeria Gallo (Fondo de Cultura Económica). Hablando de libros que pueden leerse del modo que uno quiera, me encantó este de formato alargado y doble entrada de lectura. Del lado titulado “Nosotras”, el relato está centrado en la conquista de los derechos de las mujeres (todo lo que estaba prohibido o mal visto hasta hace no tanto tiempo: desde votar hasta estudiar); del otro lado, las autoras resaltan los modelos masculinos impuestos por la sociedad tradicional como que los hombres no lloran y deben ser fuertes y hasta agresivos. Por suerte, mucho de todo eso ya cambió y otras cosas están cambiando. “Ni las prohibiciones ni las obligaciones nos han impedido ser lo único que somos: personas”. Para leer, releer, comentar, debatir y conversar en casa.

La serie Munari, de 1945, está formada por nueve títulos geniales

El ilusionista verde y Gigi busca su sombrero, de Bruno Munari (Niño Editor). Con el lanzamiento de estos dos títulos se completa la serie Munari, publicada originalmente en 1945. El sello independiente ya ha editado en el país otros libros geniales del autor italiano (Milán, 1907 / 1998) como El ilusionista amarillo, Toc Toc y Nunca contentos. Precursores de los álbumes con ventanas y solapas, son ideales para chicos en etapa de jardín inicial. Simples y muy divertidos, invitan a los lectores a encontrar objetos escondidos y seguir pistas para construir una historia. Poeta, escultor, investigador pedagógico y artista audiovisual, Munari ha creado libros que nunca perdieron vigencia e inauguraron una tendencia.

Historias divertidas para compartir con chicos de todas las edades

Plumas, de Anamaría Ponce y Viviana Brass (Del Naranjo). Un cuento de brujas diferente protagonizado por Melania, una bruja especial: no se lleva muy bien con las demás brujas y, para colmo, le cuesta bastante manipular la escoba. Melania, en realidad, no sabe bien si quiere ser bruja. Lo que realmente le gusta es bailar y jugar con las golondrinas. Un título súper recomendado de la colección Luna de Azafrán.

Día de campo en la Luna, de John Hare (Océano Travesía). Un álbum mudo que narra una historia desopilante: una excursión escolar a la Luna, como si se tratara de una visita educativa a un museo o un parque. La expedición se desarrolla con “normalidad” hasta que uno de los pequeños visitantes se distrae dibujando la Tierra con crayones de colores y un bloc que llevó en la mochila. No vamos a contar cómo sigue para no arruinar el relato pero podemos adelantar que, a partir de esa escena, todo se vuelve extraordinario. Un gran ejemplo de cómo contar un cuento original sin palabras.