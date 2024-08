¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Búsqueda de tesoros en la Feria de Editores

Escuchar

Este domingo termina la edición 2024 de la Feria de Editores, el encuentro favorito de los lectores que eligen libros de sellos independientes especializados. Entre los cerca de 330 expositores que participan este año con sus catálogos hay unos cuantos dedicados a ediciones ilustradas y literatura para chicos y adolescentes. Pensando en los regalos para el Día del Niño, que es el próximo domingo, presentamos un recorrido guiado por los pasillos de la FED, con una brújula para encontrar tesoros únicos. Atención: la mayoría están ubicados en los pasillos A y B y otros andan por ahí, mezclados con los “grandes”. Sigan estas pistas y no se perderán. Y algo más: los precios van desde $7.500 a menos de 30 mil pesos.

Para agendar

Último día: de 14 a 21, en C Complejo Art Media (Av. Corrientes 6271). Entrada gratuita.

Pasillo A

A una vaca, de Salvador Biedma (Mágicas Naranjas; $10.000; stand A1). “¿Le leerías este poema/ a una vaca? A una vaca/ roja o negra, ¿se lo leerías?”: con esa pregunta, que plantea otras preguntas, empieza este original poema ilustrado por Pablo Martín Fernández. El autor, que imagina e invita a imaginar vacas rayadas como cebras y elefantes que se empeñan en no parecer vacas, pregunta y se pregunta al final si las vacas saben de poesía y si la poesía sabe de vacas. Aplausos, medalla y beso para el poeta y el ilustrador.

Una pequeña lectora, muy concentrada, en un rincón de la FED Gentileza Matías Moyano

Disfraz de humano, de Martín Blasco (AZ; $7.500). Con ilustraciones de O´Kif, este libro de la Serie del Boleto, ideal para los más chicos, trae un código QR al final que invita a acceder a una entrevista con el autor. Allí cuenta cómo se le ocurrió la historia del monstruo Roberto que un día decide disfrazarse de nene, ponerse un guardapolvo e ir a la escuela en busca de amigos que ¿no? asusten de los monstruos.

Atención: en el puesto de AZ (stands A7 y A8) se consigue en preventa el reciente libro de Matías Moscardi: Marina Maravilla y el fabuloso dojo literario de Katsumoto Hagakure. Imperdible. Pronto ampliaremos.

De cartoné, para bebés Gentileza Matías Moyano

La espuma, de Perla Suez y Ana Inés Castelli (Pupek; $15.900; stand A9). Una leyenda poética inspirada en relatos del pueblo araucano. Con ilustraciones súper delicadas, cuenta la historia de Ñaue, una nena que amaba los caballos y navegar. Por fuerza de la magia y de la naturaleza, Ñaue se convierte en espuma. “Dicen que en las noches de luna nueva, cerca de la laguna, se la ve galopando tan rápido que niña y caballo son uno”.

Los libros de Canticuénticos están en la FED Archivo LN

Colección Canticuénticos (Gerbera; stands A12, A13 y A14). Con tipografía OpenDyslexic, amigable para lectores con dislexia, la colección de libros de la banda santafesina es perfecta para leer y cantar con los más chiquitos. Uno de los más recientes es Viene para acá ($12.500), con texto de Ruth Hillar y Sebastián Cúneo e ilustraciones de Martina Cúneo. Una excusa ideal para bailar en familia al ritmo del Monstruo de la laguna.

¿Qué hay de nuevo en la ciudad?, de Didier Cornille (Arte a babor; $28.000). “A través de este libro podrás soñar con la ciudad en la que te gustaría vivir”, dice el artista francés en este trabajo maravilloso donde invita a los lectores de todas las edades a recorrer sitios destacados de distintas ciudades. Aparecen, entre muchas otras, ciudades imaginadas por grandes arquitectos como Le Corbusier y proyectos ecológicos con jardines y energías renovables. Entre todos los espacios presentados, al final del libro, nos encontramos con una sorpresa: la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca. Stands A15 y A16.

El jardín de Monet, de Silvia Sirkis y Jimena Tello (Arte a babor; $20.000). Un recomendado más del mismo sello: un libro desplegable que es otra maravilla. De la colección Jardines, de un lado narra escenas de la vida del artista presentadas en forma temática: “La casa”, “Las flores”, “El puente japonés”. Del otro, las páginas se despliegan en forma de acordeón para formar el jardín de Monet.

Una guía para no perderse en los pasillos de la FED 2024, en el Complejo Art Media de Chacarita Rodrigo Nespolo

Romeo va al mercado de paseo, de Luciana Murzi y Melisa Fernández Nietsche (Abran cancha; $14.500). Especial para los más chiquitos: un cuento protagonizado por un ratoncito que le encanta ir de paseo con el señor José. Claro que, a veces, no hacer lío puede resultar un gran desafío. El puesto de la editorial fundada por Adela Basch en 2002 es el A20.

Pasillo B

Doble vida, de Ruth Kaufman y Marcos Farina (Pequeño Editor; $16.500). De la colección Panzada de letras, pensada para primeros lectores, una excelente propuesta para los más chicos, que van a querer pasar rápido las páginas para descubrir qué aparece del otro lado. Es que hay objetos y situaciones que tienen doble vida: una escoba, por ejemplo, se usa para barrer, pero, también, para cabalgar; una bolsa de papel puede servir para guardar pan y, también, para hacer una marioneta. Y así. Solo hay que dejarse llevar por las frases y las ilustraciones para imaginar sin parar otras opciones.

Atención: en el stand de Pequeño Editor (B1, B2, B3 y B4) van a encontrar también Canción de las preguntas, de José Sebastián Tallón y Pablo I. Elías, un libro delicioso de la misma colección repleto de inquietudes poéticas como “¿A qué altura empieza el cielo?” y “¿De qué color es la luna?”.

"De un gris antiguo", de Alejandra Kamiya y Yael Frankel

De un gris antiguo, de Alejandra Kamiya y Yael Frankel (Limonero; $22.000). El proyecto editorial que cumple diez años en 2024 presenta en la FED dos novedades que apuntan a todo público. El trabajo conjunto de la poeta y cuentista y de la autora integral es uno de esos libros que no dudo en sumar a mi biblioteca. Los editores lo presentan así: “El camino al río, sosegado, coreográfico y sensitivo, de una niña solitaria y un elefante. Un recorrido contado en modo potencial –como si se tratara de un sueño o un deseo– e ilustrado por una mezcla de trazos primitivos y recortes casi documentales”. Un anticipo: en los stands B5, B6 y B7 van a poder conocer otro de los lanzamientos recientes del sello, La colección Billy Besta, de Jill Senft. Un verdadero tesoro que pronto revelaremos.

La colección Billy Besta

De la Tierra al universo, de Santiago Ginnobili y Guido Ferro (Iamiqué; $23.100) En el stand B8 y B9 está este excepcional libro, recomendado para lectores interesados en la astronomía y en la historia de esa disciplina. Qué pensaban, por ejemplo, los griegos sobre el universo; qué descubrieron Galileo y otros científicos, entre muchas otras cuestiones que suelen atraer la curiosidad de chicas y chicos. Se puede armar combo con el magnífico libro ya reseñado en esta sección, ¿Así es la muerte?, de Ellen Duthie y Anna Juan Cantavella, que plantea “38 preguntas mortales de niñas y niños”.

38 preguntas mortales Maqueta

Más allá del mar, de Taro Gomi (Niño; $21.500). “Más allá del mar, ¿qué habrá? ¿Habrá solo mar?”, se pregunta el narrador de este álbum poético del autor japonés, que nos plantea una serie de inquietudes y reflexiones sobre lo que no conocemos y lo que nos da curiosidad. Un libro ideal para compartir con los más chicos de la casa. Se encuentra en los stands B11 y B12. Allí también están los nueve títulos que integran la genial serie de Bruno Munari. Y un anticipo: a partir del martes próximo abre las puertas la librería de Niño en Donado 1652, Villa Ortúzar.

¿Qué sueñan los peces del mar?, de Pablo Picyk (Periplo; $15.000). “Preguntas para pensar en colores” es la propuesta de este libro que invita a reflexionar y preguntar(nos) algunas cosas como “a qué le tienen miedo los fantasmas” y “por qué la noche despierta a los gatos”. Hay, también, algunas más delirantes como “¿qué desayunan los limones?” y “¿cómo se divierten las naranjas en verano?”. Para el final, queda reservada la gran pregunta que da título a este libro excepcional: “¿Qué sueñan los peces del mar?” Y ahí llega la propuesta de jugar a imaginar sueños en colores. Stands B13 y B14.

¿Cuál es tu nombre?, de Luciano Saracino y Bela Oviedo (Riderchail; $13.800; stands B17 y B18). Si las personas (y las mascotas) tienen nombre, ¿por qué no deberían tenerlos los objetos? Una historia de exploración y descubrimiento para pequeños lectores.

Pasillo C

¿Por qué hay tantas provincias?, de Graciela Montes y José Natanson (Siglo XXI; $ 9.900; stands C13, C14, C15 y C16). Una de las novedades de la colección Siglo para chicos, con ilustraciones de Penélope Chauvié. “Para chicas y chicos que quieren saber más y entender mejor”, dicen los editores. Y también, claro, “para padres, madres, abuelas, tíos y docentes que quieren acompañar estas lecturas”. Una (entretenida) historia sobre cómo se formó el país, con espíritu federal.

Pasillo F

La verdad sobre el sofá, con textos de Adam Rubin e ilustraciones de Liniers (Editorial Común; $ 16.500). ¿Sabían que existía una “policía de muebles”? Yo no. ¿Y que dos autores dedican su libro conjunto a sus respectivos sillones? Menos. Bueno, en esta joyita que reúne el talento y el humor de dos grandes, los protagonistas son esos muebles de distintos estilos y modelos que usamos para sentarnos, acostarnos, sacarnos fotos y hasta para hacer un “tobogán de almohadones”. Sí, aunque les parezca rarísimo, al autor de best seller infantiles publicados en inglés y al creador de Macanudo se les ocurrió hacer este libro desopilante donde cuentan con diálogos y dibujos toda la verdad sobre el origen del sofá. Lo encuentran en los stands F1 y F2. No se lo pierdan.

"El tiempo de las cerezas" Maqueta

El tiempo de las cerezas, de Agnès de Lestrade, ilustrado por Valeria Docampo (unaLuna; $22.000; stand F5). Había una vez un país blanco y negro. Un país que en otro tiempo había sido de todos los colores”: así, con estas simples palabras e imágenes, empieza este libro creado por las autoras de los excelentes La gran fábrica de las palabras y Justo al borde. En ese país gris, vive Nina, una nena muy alegre que le encanta que su abuela le cuente historias de la época en la que existían los colores y los sabores. Por suerte, el panorama cambia cuando Nina encuentra una caja de lápices de colores.

Adaptación, de Micaela Mendelevich (La Marca Editora; $14.900). La autora e ilustradora cuenta en este libro con dibujos coloridos y tipografía amigable para lectores con problemas de visión una historia tierna y divertida narrada por una hija que trata de mil maneras distintas de explicarle a su mamá que necesita un tiempo y un espacio propio. Quienes hayan pasado por la experiencia de “soltar” a un hijo en el jardín maternal se sentirán como si la protagonista les estuviera guiñando un ojo con complicidad. En los stands F27-28, para los más grandes, están los libros fantásticos de Hervé Tullet: entre ellos, ¡A garabatear! y Una idea.

Pasillo G

"A diario", de Yael Frankel Maqueta

A diario, de Yael Frankel (Calibroscopio; $ 11.900). “Un álbum de figuritas para los días por venir”, dice este delicioso libro en la tapa. Esta historia de la autora de El ascensor, entre otros libros geniales, está pensada para que los lectores la armen libremente, como les parezca, ya que las figus no traen números ni indicaciones. Cada uno decidirá en qué parte pegarlas y lograr, así, una historia distinta en cada lectura. En el puesto de Calibroscopio (G15 y G16) también pueden encontrar la reedición de La durmiente, bellísimo libro creado entre María Teresa Andruetto e Istvansch, una reversión de La bella durmiente, en la que no sucede (por suerte) todo lo que cuenta ese cuento.

Pasillo H

"La gran expedición", de Clémence Dupont Maqueta

La gran expedición, de Clémence Dupont (Pípala; $27.400). Una edición revisada de este magnífico libro ilustrado con páginas desplegables que forman un camino de ocho metros de largo e invitan a viajar en el tiempo para conocer los orígenes de nuestro planeta. La autora e ilustradora francesa propone una expedición histórica siguiendo las eras geológicas y las distintas etapas de evolución de las especies. Aparecen toda clase de dinosaurios y de plantas. También, palabras extrañas como “hadeano”, “proterozoico” y “ordovícico”, que seguramente los pequeños lectores intentarán descifrar.

Para los lectores bien pequeños, en el stand H19, Pípala ofrece su colección de cartoné: Toto construye, de Gunilla Wolde ($11.400), integra la serie protagonizada por Toto y Ema.

El vestido de mamá, de Dani Umpi (Criatura y Del Naranjo; $17.000). El sello uruguayo Criatura (stands H23, 24 y 25) publicó este libro escrito por Daniel Umpiérrez, escritor, cantante y artista visual nacido en Tacuarembó (Uruguay), en 1974, e ilustrado por Rodrigo Moraes, montevideano afincado en Buenos Aires. Una historia de exploración en la infancia protagonizada por un chico deslumbrado por el vestido de fiesta de su madre, que es brillante y tiene piedritas de colores. “Cuando uso el vestido de mamá me observo en todos los espejos de la casa. Hago muecas y hablo como si fuera otra persona. Es muy divertido”, cuenta el narrador, que imagina disfraces con esa misma tela. Cuando se lo pone para ir al parque a jugar, los demás pibes lo señalan y se ríen. Y él no entiende por qué. En su casa, además de un reto por usar el vestido de fiesta sin permiso, recibirá alguna que otra explicación.

Pasillo K

Ana y la maldición de las pecas, de Nicolás Schuff, Damián Fraticelli y Eliana Iñiguez (Ralenti; $ 13.500; stand K12). Una deliciosa novela de amistad y vínculos familiares que atrapa desde el comienzo y se pone cada vez mejor a medida que la trama avanza y se vuelve fantástica. Con brujas modernas bastante malditas, pero con mucho sentido del humor, y dos amigas que deben resolver un problema muy serio (cómo recuperar unas pecas desaparecidas), la historia incluye hasta una receta de milanesa para brujas malditas. Atención padres, madres, tíos, tías, abuelos, abuelas de preadolescentes: no dejen pasar este gran libro de aventuras, magia y cocina.

Un imperdible: "Ana y la maldición de las pecas" Maqueta

Y además, de la A a la L

-Maravilla Records: stand A3.

-Lúdico: stand B10.

-Libros del Zorro Rojo: stands E5, E6 y E7.

-Sudestada: stands F19 y F20.

-Elefanta (México): stand H3.

-Hueders (Chile): stands H13 y H14.

-Elefante Negro: stand J3.

-Claraboya (Chile): stand J12.

-Silvestres: stand J23.

-Bianca: stand J30.

-Cheuque: stand K4.

-Párrafo aparte: stand K5.

-Musaraña: stand K9.

-Ojoreja: stands K13 y K14.

-Muchas Nueces: stand L8.