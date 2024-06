¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Seis historias ilustradas para compartir en el Día del Padre

Escuchar

Para celebrar el Día del Padre (y todos los “días de...” que queramos celebrar) hoy recomendamos seis libros muy distintos entre sí que tienen en común la creatividad y la empatía. Pasen y lean. Todos invitados.

Con forma de oso, de Dawn Coulter-Cruttenden

Con forma de oso, de Dawn Coulter-Cruttenden (Catapulta Junior). Un cuento súper tierno basado en una historia real: un nene con autismo pierde un día a su oso, que no solo lo acompaña todo el día, sino que es su puente con el mundo. El papá de Jack, que tiene siete años y se siente perdido sin su muñeco, publica un posteo en las redes sociales para avisar que toda la familia está buscando a Oso. Ese mensaje se volvió viral y gente de todas partes empieza a enviarles cartas de aliento, fotos, osos de toda clase. De a poco, ese “vacío con forma de oso”, como dice el narrador, toma otra forma. Para los más chicos de la casa y todos aquellos que sientan algún tipo de vacío (tenga o no forma de oso).

Escenas de Con forma de oso, de Dawn Coulter-Cruttenden

Canción decidida, de David Wapner y Cristian Turdera (Calibroscopio). Feliz reedición de este libro precioso con texto (letra de una canción) del narrador y poeta argentino radicado en Israel (desde donde cuenta el infierno cotidiano de la guerra a través de sus redes) e ilustrado por Turdera. Ideal para leer y cantar con chicos en etapa de jardín, empieza así: “Todos los días / apena salga el sol / saldré a la calle / a gritarle al mundo / que soy feliz / que la vida es bella / y que en su homenaje / me pondré a bailar”. No voy a contar cómo sigue este poema ilustrado cargado de simbolismo.

Canción decidida, de David Wapner y Cristian Turdera Maqueta

El caleidoscopio, de Milagros Corcuera y Nada Romero Marchesini (El Ateneo). Este libro también está recomendado para compartir con lectores iniciales. No solo porque el texto viene en letra imprenta mayúscula sino porque es ideal para estimular la imaginación de los más chicos y el disfrute de las historias fantásticas.

El caleidoscopio, de Milagros Corcuera y Nada Romero Marchesini Maqueta

¡Que vuelva el sol!, de María Bianco (La Brujita de Papel). ¿Qué puede pasar el día que un edificio altísimo tape la luz del sol? Puede pasar que el gallo Jacinto no se despierte y sus vecinos no empiecen el día con su canto. ¿Y si intentan despejar el paisaje para que los rayos naturales lleguen a los sembrados y la ciudad? Habrá que leer el cuento para comprobar si lo logran. Pero les adelanto que entre todos ponen en práctica una gran idea.

Los carpinchos, de Alfredo Soderguit (Ediciones Ekaré / Calibroscopio). Otros personajes que ponen en práctica una gran idea son los protagonistas de esta historia “animal” que plantea qué puede pasar si un día un grupo desconocido irrumpe en una comunidad. Antes que nada, los recién llegados deberán aprender las reglas y, por supuesto, respetarlas. Y, si no, proponer nuevas formas de convivencia.

Un viaje en lápiz, de Gusti Maqueta

Un viaje en lápiz, de Gusti (Océano). De la colección Historias gráficas, un volumen para coleccionar que va a fascinar a los amantes del diseño y de la ilustración. También, a quienes disfrutan con las historias de vida muy bien narradas (y dibujadas, claro). El artista argentino radicado en Barcelona ofrece “un viaje en lápiz” por su trayectoria. “Llevo más de veinte años dibujando en libretas. Este libro es un recopilatorio de cuadernos dibujados entre los años 2000 y 2018. La idea no fue seleccionar los dibujos más bonitos, sino los que cuentan historias”, dice el autor en el inicio en un texto escrito en imprenta, en el que no disimula ni corrige errores o tachaduras. Ahí nomás empieza a recorrer su historia con dibujos y frases breves, con anécdotas y experiencias no siempre alegres pero, siempre, muy genuinas. Un álbum imperdible para grandes (y medianos) lectores.