Entre los libros para chicos publicados en estos meses seleccionamos algunos protagonizados por piratas, momias, perros, gatos, dinosaurios y conejos. Hay cuentos ilustrados, títulos informativos, textos con humor y rimas y una novela de Ricardo Mariño para adolescentes. Pasen y lean.

Piratas, corsarios y bucaneros en este álbum ilustrado escrito en rima

El gran libro de los piratas, de Mónica López y Valeria Dávila (AZ). "Cuando abran este libro/ entrarán en el gran mundo/ de unos seres fascinantes/ valientes y nauseabundos./ Conocerán los detalles/ de su vida en altamar/ de tesoros enterrados/ en un lejano lugar": con estos versos empieza este álbum de gran formato ilustrado por Nacho Rodríguez, que es ideal para los fanáticos de las historias de aventuras con corsarios, travesías y tesoros escondidos. Escrito en rima y con mucho humor, las autoras van contando en cada página secretos y curiosidades de grandes personajes de cuentos clásicos como Barba Negra y Barbarroja: diferencias entre piratas y bucaneros, qué significa tener "patente de corso", cómo es el look para lucir en alta mar, cómo era la vida a bordo de los grandes barcos y muchas cosas más. El libro trae un juego, una lámina ilustrada desplegable y una bitácora de viaje. Para leer y jugar.

Una novela de piratas como las de antes

Banderas negras sobre cielo azul, de Ricardo Mariño (Loqueleo). Una historia de piratas del pasado escrita en el presente. Como en los clásicos del género, El corsario negro y La reina de los caribes, de Emilio Salgari, y La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, la trama de esta novela avanza entre travesías y naufragios, crueles asaltos y búsquedas de tesoros en islas perdidas, reparto de botines y venganzas. Protagonizada por una banda de piratas, comandada por el terrible Almirante Jim, y dos jóvenes, Emeka y el Mudito, narra una historia de traición y de orfandad: un capitán pirata busca a un hijo perdido. Para chicos y adolescentes que disfrutan de los relatos con mapas, intrigas y tesoros.

Todo lo que siempre quisimos saber sobre las momias

¿Quién le teme a las momias?, de Fleur Daugey y Sébastien Mourrain (Océano Travesía). "Hay momias para todo", dice el título de uno de los capítulos de este libro informativo, que es original y entretenido. Recomendado especialmente para los chicos que quieren saber todo pero todo sobre las momias más famosas de la historia, está organizado por temas y explica desde cómo es el proceso de momificación de un cuerpo hasta los hallazgos más famosos y escalofriantes. El recorrido que propone Daugey, que es bióloga y autora de La vida amorosa de los animales (también publicado por Océano Travesía), está acompañado por las ilustraciones de Mourrain que aportan una buena dosis de humor. El libro cierra con un glosario de términos que aparecen en los textos. Los que buscan libros diferentes, que los sorprendan, no lo dejen pasar porque es fascinante.

Una enciclopedia para fanáticos de los perros y los gatos

Perros & Gatos bajo la lupa de los científicos, de Antonio Fischetti (Nórdica Infantil). Sébastien Mourrain ilustró también esta especie de manual apto para todo público con todo lo que necesitamos saber sobre nuestros animales favoritos. El autor, que es periodista científico y columnista de la revista de humor Charlie Hebdo, explica de manera sencilla y entretenida cuestiones relacionadas con, por ejemplo, el comportamiento de perros y gatos domésticos. Dividido en dos partes, una dedicada a los perros y la otra a los gatos, el libro está basado en Los ojos en la trufa, una serie de documentales sobre el mundo animal, realizada por Fischetti. Más allá de las cuestiones biológicas elementales de cada especie, lo más interesante del trabajo es que está centrado en la comunicación que se establece entre un perro o un gato y los seres humanos.

Para los más chicos, libros con ventanas para descubrir personajes Crédito: Fernando Blanc

Las novedades de mi gato, de Gilles Bachelet (Calibroscopio). Para los que se enamoraron de Mi gato, el más bestia del mundo (también publicado en el país por Calibrocopio) llegó un nuevo capítulo de esa historia delirante protagonizada por una mascota con problemitas de identidad. En esta nueva historia escrita e ilustrada por Bachelet, el narrador y su mejor amigo se mudan a una casa más grande, del tamaño del animal en cuestión. Todo va muy bien: el "gato" hace las travesuras habituales hasta que se enamora. No voy a contar el final porque no tendría gracia. Sí les cuento que en la página final hay un bonus track: todos los libros sobre "Mi gato" que no se publicarán. Uno se titula: "Mi gato en el psicoanalista".

Piratas a bordo en un collage infantil

Dinosaurios a la vista, de Carolina Tosi y Omar Aranda (Riderchail). Un cuento de la colección Letras animadas, para leerles a los más chicos de la casa. La protagonista de la historia es Guadalupe, a quien no le gusta disfrazarse de princesas, como a la mayoría de sus compañeras de la escuela. Pero le encanta jugar con sus dinosaurios de especies variadas. Ese día, cuando está a punto de empezar el juego con los dinos, Guada se da cuenta de que le falta Sauria, una de sus preferidas. Con la ayuda de una amiga y un amigo salen al jardín a buscarla y viven una aventura mágica.

Atención chicos caprichosos con el señor Orejas

El rescate del señor Orejas, de Emma Chichester Clark (HarperKids). "Una fábula encantadoramente malvada", advierte la autora desde la tapa. Y es cierto. Este cuento es perfecto para leerles a chicos y chicas en etapa de berrinches. Está protagonizado por Imelda, una nena muy pero muy caprichosa. El día que se le pierde el señor Orejas, su peluche favorito, Imelda se pone súper fastidiosa. Como no quiere otro muñeco y pide un conejo de verdad, los padres la llevan a elegir uno. Y ahí empieza otra historia fantástica que, por suerte, no tiene final feliz ni moraleja.