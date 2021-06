¿Quién es la escritora e influencer elogiada por Adele, Oprah Winfrey y Reese Witherspoon?

El libro que se mantuvo por más de cincuenta semanas consecutivas en el ranking de los más vendidos del New York Times desde su lanzamiento en abril de 2020, y que fue recomendado por “celebridades lectoras” como la actriz estadounidense Reese Witherspoon, la cantante inglesa Adele y la conductora de televisión afroamericana Oprah Winfrey llega a las librerías argentinas. Indomable. Deja de complacer, empieza a vivir (Urano), de la activista, defensora de los derechos de la comunidad LGTBI e influencer Glennon Doyle (Burke, 1976), parte de experiencias personales como madre, pareja y profesional para plantear cuestiones existenciales. En su tercer libro, Doyle ahonda en el modo en que la sociedad trata de “domesticar” a niños y niñas, en su relación de pareja con otra mujer y en su actividad como presidenta de la fundación Together Rising, creada en 2012 para apoyar causas solidarias.

Portada de "Indomable", de Glennon Doyle, publicada por Urano Archivo

“Nuestros hijos e hijas tienen tal multitud de facetas como para encajar en esos envases rígidos fabricados en serie -escribe Doyle, madre de un niño y dos niñas-. Pero olvidarán quiénes son a fuerza de intentarlo”. La autora, de 45 años, vive en Florida con su mujer, la exjugadora estrella del fútbol femenino estadounidense y medallista olímpica Abby Wambach. Doyle, que inició su carrera como escritora con un blog de crianza de orientación cristiana evangélica llamado “Momastery”, forjó una enorme audiencia a partir de textos en los que contaba su lucha contra la bulimia y las adicciones, su relación con la fe, su antiguo matrimonio con un hombre y su nuevo matrimonio con una mujer. En 2013, lanzó su primer libro de memorias, Carry On, Warrior. El éxito estaba garantizado.

Además, es una activista muy popular en Estados Unidos. Preside la fundación Together Rising, que asiste a mujeres, madres solteras, familias y niños en crisis. “Es necesario transformar nuestro desconsuelo colectivo en acción eficaz”, dijo cuando presentó en sociedad la fundación. Durante la presidencia de Donald Trump, Doyle criticó duramente la política de su país de separar a los niños de los padres inmigrantes que intentaban cruzar la frontera desde México y se enfrentó con organizaciones de cristianos fundamentalistas, que pedían su excomulgación por su compromiso con los derechos de la comunidad LGBTI. “Me hizo mucha gracia enterarme de eso -cuenta en Indomable-. me sentí como Kramer en la serie Seinfeld cuando su jefe intenta despedirlo de un empleo que nunca desempeñó”. Con sentido del humor y calidez, Doyle resiste cualquier tipo de adoctrinamiento.

A inicios de 2020, cuando los estrategas de campaña del entonces candidato a la presidencia Joe Biden les preguntaron a las asesoras qué mujer influiría más en el electorado femenino, la respuesta fue “Glennon Doyle”. La autora apoyó al candidato del Partido Demócrata en forma pública. Su cuenta de Instagram (@glennondoyle), desde donde, a lo Santi Maratea, impulsa todo tipo de acciones solidarias, tiene más de un millón y medio de seguidores, entre ellos varias celebridades y políticos de su país.

“Con este libro he descubierto que liberarte ayuda a los que te rodean a ser más libre”, dijo la cantante Adele sobre Indomable, y la actriz Reese Witherspoon lo recomendó con entusiasmo en su club de lectura. “Está repleto de fascinantes revelaciones sobre lo que implica ser una mujer hoy”, dijo la protagonista de Big Little Lies. “He criado a mis hijas para que fueran feministas desde que estaban en el útero -escribe Doyle-. Sabía que el adiestramiento del mundo empezaría en el instante en que nacieran y quería que estuvieran preparadas”.

El segundo libro de Doyle, Guerrera del amor, había sido recomendado en 2016 en el club del libro de la presentadora Oprah Winfrey y también se convirtió en best seller. Desde su lanzamiento en 2020, Indomable ha vendido más de dos millones de ejemplares en Estados Unidos, motivo por el cual la autora anunció que, en noviembre de este año, publicará Get Untamed: The Journal, suerte de “precuela” de su testimonio. También se anunció que la productora del director y actor estadounidense JJ Abrams está desarrollando una serie de televisión basada en Indomable.