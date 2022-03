Rasguña las piedras

“Son 3 semicorcheas sin ninguna nota de referencia porque no tiene pentagrama”. Un guitarrista amigo me devuelve por whatsapp la imagen a develar para un ágrafo en notación musical como yo. Claro, las semicorcheas están estampadas sobre lo que podría ser un fragmento de adoquín porteño extrapoladas de vaya a saber qué partitura y de qué instrumento. Quien o quienes se tomaron el trabajo de acercar esta piedra a Plaza de Mayo para sumarla a esta suerte de menhir en memoria de los muertos por el Covid-19 han elegido el mayor de los silencios representándolo con una imagen que en el sentido común denota sonido. A diferencia de otras piedras que se amontonan en este altar protegido del ritmo de la ciudad por un corralito de acrílico esta no lleva el nombre de nadie ni alude a un parentesco (“papá”, se puede leer en un canto rodado) ni nada. Solo hay una fecha que dice XV-X-21, unos seis meses hacia atrás. No hay información de sexo pero tampoco tiene esta ofrenda la infame descripción NN (Nomen Nescio) que establecería un diálogo con los pañuelos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo estampados en círculo a muy pocos metros de esta roca. Solo este silencio de tres semicorcheas que grabado sobre piedra se hace eterno.

******

La estación de partida del subte A suele devorarme sin distracción alguna pero la tarde del jueves tiene un sol amable y los movimientos de la bandera con la brisa que viene del río captan la atención como si estuvieran dirigidos por una coreografía modernista. Acaso no le presté nunca tanta atención pero hay algo, una danza silente, que me lleva a esta recorrida iconográfica. El rodeo por el menhir porteño parece una representación atomizada de esas grandes piedras en las rutas argentinas en las que se cifran amores que acaso solo fueron duraderos en ese soporte (y no soportaron lo que viene después del amor que no siempre es como en la canción). Las grandes piedras de Córdoba, Tandil o el norte estallaron en 126.531 fragmentos (la cifra oficial de víctimas de la pandemia al momento de escribir esta columna) y aquí hay algunos, imposible saber cuántos. Pero también en el lado del rectángulo que apunta a la Casa Rosada hay, en el pasto, una cartulina pequeña escrita a mano en dos idiomas. La parte que se entiende dice “Soy rusa y estoy contra la guerra de Putin en Ucrania”, las últimas siete palabras subrayadas en marcador verde. Luego hay una yuxtaposición de épocas, tecnologías, cosmovisiones. Dos símbolos de la paz que remiten al pacifismo hippie y la Nación de Woodstock (y que todavía eran de rigor para el adolescente rocker de principios de los 80 acá) y un hashtag (“NoWar”) que da cuenta de la aceleración de las comunicaciones en el siglo XXI. Cincuenta años de geopolítica pop comprimidos en esa cartulina que además da cuenta del paso de la pandemia a la guerra sin transición alguna. Por eso es que resulta tan impactante que pegando la vuelta al altar se haga visible una especie de lingote de granito con la inscripción “Ruso” en pintura blanca. Un apodo muy porteño, se sabe, que aquí sí tiene un nombre. Ahora que es viernes y llueve finito temo por la supervivencia de la cartulina pacifista cuyos colores acaso no resistan la intemperie y se pierdan en una abstracción ilegible.

*******

Vuelvo a la imagen de la figura musical captada por el smartphone. Ese silencio de semicorcheas in memoriam que me había interpelado en la plaza. Leo que “corchea” está ligado a las voces croche (francés) y crotchet (inglés) ambas derivaciones de una palabra arcaica usada por los vikingos: krôkr, por gancho. Y sí, hay algo de runa en estos objetos del dolor. Pero también a la corchea se la llama quaver por otro arcaísmo que significa “cantar tembloroso”. Acaso era eso lo que hacía ondear a la bandera con esa gracia extraña el jueves, inaudible, silenciado y a la vez gritado en las rocas de Plaza de Mayo.