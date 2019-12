Reclamo de las orquestas del Teatro Colón

Algunos músicos pidieron mejoras salariales Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

En la tarde de hoy las orquestas Filarmónica de Buenos Aires y Estable del Teatro Colón -con miembros del Coro Estable y apoyo del Ballet Estable- realizaron un concierto en las escalinatas del Teatro Colón, con el fin de visibilizar el reclamo relacionado a los salarios y condiciones de trabajo de los artistas y cuerpo técnico.

En distintas ocasiones durante el mes de diciembre las orquestas mostraron sobre el escenario carteles con la leyenda "Sueldos dignos". El últim o despliegue público del reclamo ocurrió en el estreno de El lago de los cisnes, junto al cuerpo del Ballet Estable.

"Nuestras preocupaciones son anteriores a este reclamo actual, pero el último mes se tornó crítica la situación -explicaron los músicos-. El Teatro está recaudando más que nunca, de alguna manera esto se transformó en un negocio y queremos que vuelva a ser como era antes: queremos trabajar más y queremos producción propia. Este es un teatro internacional, en el que se paga una cantidad importante de plata a jurados y artistas internacionales, y nuestros sueldos no tiene relación ninguna con esos pagos. De los invitados internacionales, el contrato más bajo parte de los 5 mil dólares. También es importante poner en relieve que nosotros aportamos nuestros propios elementos de trabajo, instrumentos carísimos, que necesitan mantenimiento diario. Ese mantenimiento sale de nuestro bolsillo. Hemos intentado entablar un diálogo con la dirección, pero no nos atienden o nos redireccionan a personas sin ningún poder de decisión. Nosotros estamos pidiendo un salario digno, y un teatro de esta envergadura no puede tener músicos que cobran menos que cualquier otro teatro de Sudamérica."

Por parte del Teatro Colón, aclaran que acompañan el reclamo y que la recomposición salarial de los artistas es "un tema clave". "El Teatro se puso a trabajar con quien corresponde, que es el Gobierno de la Ciudad, ya que no es el Teatro el que aumenta los sueldos porque no tiene fondos propios. Este trabajo conjunto se realiza a pedido de la dirección del Teatro Colón".

Informe: Virginia Chacon Dorr