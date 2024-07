Reconocidos escritores organizan una actividad a beneficio de Elvio Gandolfo, puente entre la cultura argentina y uruguaya

Escuchar

Por iniciativa del escritor Pedro Mairal y su pareja, la politóloga Inés Castro Almeyra, cofundadora de la plataforma de actividades literarias Nau Experiencias, se lanzó la inscripción para el seminario online sobre la obra del reconocido escritor, traductor y periodista Elvio Gandolfo (San Rafael, 1947) a cargo de cuatro autores del Cono Sur. Además de Mairal, participarán ad honorem Ana María Shua, el chileno Alejandro Zambra y el uruguayo Damián González Bertolino, todos admiradores del autor de Boomerang. El dinero recaudado se destinará por completo a Gandolfo que a comienzos de año fue operado por una insuficiencia renal crónica en una clínica de Montevideo, ciudad donde reside con su hija, Laura Gandolfo. Hay tiempo para inscribirse hasta el 6 de agosto.

El seminario sobre la obra de Elvio Gandolfo se hará los sábados de agosto X @DonCoire

Durante enero y febrero, escritores, editores y lectores habían organizado una colecta de dinero para colaborar con la familia Gandolfo, que el escritor agradeció por intermedio de su hija en redes sociales. En esa ocasión, también el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, se había comunicado con Laura Gandolfo para ofrecer su apoyo.

“La obra de Elvio es enorme, es un escritor que recorre muchos géneros -dice Mairal a LA NACION-. Escribe desde ensayo, crónicas, novelas, cuentos hasta poesía, hizo crítica literaria y de cine, creo que no hay nada que no haya hecho, quizás teatro no hizo. Escribió de todo y es un gran lector, conocedor de géneros que algunos escritores consideran menores, como la ciencia ficción o la historieta; sabe mucho de eso. Es un lector muy voraz y también ha visto mucho cine; todo eso está en su obra. Y también es interesante en la obra de él es ese triángulo Rosario, Buenos Aires, Montevideo, las tres ciudades donde vivió. Siempre tiene una mirada aguda, a veces medio socarrona, y con mucho humor”. Mairal visitó a Gandolfo semanas atrás. “Hablamos de todo, de Paco Porrúa, del ambiente literario, de libros y de películas. Veremos cómo evoluciona”, cuenta.

Mensaje de Laura, la hija de Elvio Gandolfo. pic.twitter.com/Sqozt91uWq — Pedro Mairal (@MairalPedro) February 3, 2024

“Principalmente, siento admiración por Elvio como intelectual en general, no solo como escritor -afirma González Bertolino-. Me gusta muchísimo su narrativa, en especial sus cuentos, pero si hay algo que valoro en él, y que me parece casi único en el Río de la Plata, es su gran despliegue en diversos géneros, de la poesía a la crítica, y a lo que habría que sumar su vasta trayectoria como traductor. Por si fuera poco, ha tendido puentes culturales entre las cultura uruguaya y la argentina como casi nadie lo ha hecho en los últimos tiempos, y siempre de un modo desinteresado, discreto y sumamente generoso”.

El seminario consiste en cuatro encuentros por Zoom de una hora y media. Se hará los sábados 10, 17, 24 y 31 de agosto de 11 a 12.30 (horario de la Argentina y Uruguay) en los que se puede participar en vivo (en ese caso, se podrán hacer preguntas a los escritores) o en diferido. Shua analizará las dos novelas cortas incluidas en Dos mujeres; González Bertolino, el cuento “El momento del impacto”; Zambra, el ensayo The Book of Writers, y Mairal, la antología poética Tengo ganas de risas Raquel, publicada por Eduner en 2022.

Desde la Argentina, el costo del seminario es de $ 60.000; desde Uruguay, 2400 pesos uruguayos, y desde otros países, sesenta dólares. Para más información hay que escribir al mail nau@nauexperiencias.com o, por WhatsApp, a + 59 8 92180975.

Gandolfo es autor de libros de poesía (entre ellos, el muy recomendable El año de Stevenson), cuentos (La reina de las nieves y Ferrocarriles argentinos) y novelas, como Ómnibus, Mi mundo privado y Un error de Ludueña. Con su padre, el escritor Francisco Gandolfo, dirigió la revista literaria El Lagrimal Trifurca. Trabajó en periodismo cultural en diarios y revistas de la Argentina como La Opinión, Clarín, LA NACION, SuperHumor, V de Vian, El Péndulo y La mujer de mi vida. En Montevideo, con el periodista y crítico de cine Homero Alsina Thevenet fundó en 1989 el recordado suplemento cultural del diario El País. Tradujo a autores del inglés y del francés.