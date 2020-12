Remil, un caso entre la realidad y la ficción

No habla muy bien de mí el hecho innegable de que pasé el momento más feliz de mi vida investigando crímenes horrendos. Esa praxis del cronista policial empezó a los veintipico, y duró cerca de una década, pero si alguien me hubiese preguntado a los nueve años qué iba a ser cuando fuera grande, yo le habría respondido sin dudar: detective. Luego a los doce descubrí la vocación del escritor y aquella pulsión original desapareció, o fue sublimada en la ficción de misterios e intrigas, y sin duda en el ejercicio temprano de la llamada “crónica roja”. Se decía en las viejas redacciones que los mejores periodistas surgían de Deportes y de Policiales, tal vez porque esas materias exigían, como ninguna otra, afinar la carpintería del relato y aguzar el instinto de la interpretación.

Mis primeros pasos en ese territorio fangoso acontecieron en la “cuadra” de La Razón, aquel vespertino que dirigieron sin solución de continuidad Félix Laiño y Jacobo Timerman. Me destinaron a una sección de veteranos “redactores de sucesos”, como se los denomina en España, y me ordenaron “cubrir el cadáver del día”. Eso quería decir que trabajaba en la calle, indagaba robos y homicidios, y tenía que regresar a las once en punto y escribir una nota en quince minutos, y quedarme luego para reformarla con detalles nuevos de segunda edición. En esos escritorios, y en otros de Clarín, Crónica y LA NACION, había tipos duros, que se tuteaban con comisarios y pistoleros, y que muchas veces iban delante de la policía en pesquisas complejas. Y había también bohemios, alcohólicos, mitómanos y eruditos que después del cierre o durante una larga cobertura dictaban cátedra. Una escuela fascinante repleta de historias y de libros. Un club donde aprender a desarrollar aquellas corazas culturales y aquel humor negro de cirujanos que nos protegería de la tragedia real con la que tratábamos cada día.

Aunque el periódico no me pagaba por eso, yo solía quedarme hasta las tantas buceando en el archivo; tenía por costumbre estudiar esas páginas amarillentas y pedirles permiso a mis escépticos jefes para retomar los casos cerrados y narrar sus desenlaces. Visité a Robledo Puch en Sierra Chica, entrevisté en Florencio Varela a Pedro Vecchio (aquel zapatero injustamente acusado de vampirizar y asesinar a Norma Penjerek), me colé en el sector prohibido del Hospital Fernández para ver si Alejandro Puccio seguía consciente después de haberse lanzado al vacío en Tribunales; seguí todas y cada una de las postas de los secuestros extorsivos que la “mano de obra desocupada” perpetraba en aquellos primeros años de la democracia, me metí en los combates sangrientos de la mafia del fútbol, y todo lo hice mientras leía a Hammett, a Cain y a Ross MacDonald, y mientras intentábamos descifrar el paradero de la doctora Giubileo y la masacre de Oriel Briant.

Hoy, todas estas parecen lo que son: señas remotas de un mundo que se extinguió hace rato. Aprendí muchas cosas sobre la vida y la violencia, sobre la templanza y también sobre la literatura con aquellos grandiosos camaradas de las redacciones, y ejercí el periodismo durante cinco años en Neuquén, donde la proximidad hacía mucho más riesgoso y áspero el trabajo, donde participé de endiabladas investigaciones y múltiples peripecias, donde corrí peligro cierto de muerte y donde me hice amigo de comisarios que me ayudaron o traicionaron, y también del ladrón de casas más hábil, leal y legendario de la historia argentina.

Hace casi treinta años que dejé ese género, pero su experiencia vital ocupa un lugar privilegiado en mi mochila de escritor, y acaso puede rastrearse en mis novelas de Remil. Todavía me regalo, de vez en cuando, jugosas y extensas sobremesas con algún policía de elite o con algún detective mítico, tanto del ámbito público como del privado –todos políticamente incorrectos, como corresponde–, y leo con admiración a las nuevas generaciones de cronistas policiales, que le han agregado rigurosidad y nuevas tecnologías a la ardua tarea.

El país sufrió una horrible mutación; derivó de la novela blanca a la negra, cruzado como está por la multiplicación de marginales y de mafias. Pero sigue intacto en nuestro genoma de lectores la necesidad de cruzar la línea y saber qué pasa en “el lado oscuro de la batalla por el dólar”, como bautizó Raymond Chandler al delito. Algunos valientes siguen reportando esas extrañas actividades, y otorgándonos apasionantes y, en ocasiones, dolorosas narraciones por entregas. A veces leo a mis compañeros con horror y otras con nostalgia por aquella paradójica felicidad perdida. La dicha del niño que quería ser detective y que lo fue por un rato, aunque armado únicamente con un carnet desteñido y una ruidosa Olivetti.