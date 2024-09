Repercusiones de un discurso anticientífico, contra los periodistas, intelectuales y artistas “amigos del régimen”

Escuchar

En su discurso en el III Encuentro Regional del Foro Madrid-Río de la Plata, en el Centro Cultural Kirchner (que aún no cambió de nombre), organizado por el ultraderechista español Santiago Abascal, de VOX, el presidente Javier Milei apuntó otra vez contra periodistas “pauteros”, artistas “amigos del régimen” e intelectuales opositores. En esta ocasión, el primer mandatario se refirió también a los científicos como miembros del “Partido del Estado”, un equivalente de la “casta” integrado por “consumidores de impuestos”. Sus palabras se dan en simultáneo con el recorte de fondos estatales en institutos de investigación científica.

“O los supuestos científicos e intelectuales, que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores, y por ende todos debemos subsidiarles la vocación -conjeturó Milei-. Si tan útiles creen que son sus investigaciones, los invito a salir al mercado como cualquier hijo del vecino, investiguen, publiquen un libro y vean si la gente le interesa o no, en lugar de esconderse, canallescamente, detrás de la fuerza coactiva del Estado”. El discurso tuvo lugar en la sala sinfónica conocida como la Ballena, que no estaba colmada de asistentes.

Cuestionó, además, el desempeño de los científicos durante la pandemia y sostuvo que Pandenomics. La economía que viene en tiempos de megarrecesión, inflación y crisis global era uno de sus mejores libros.

“También podemos hablar de los artistas amigos del régimen, que reciben cuantiosas sumas de dinero para ir a dar recitales para treinta personas y sacarse fotos con el intendente y el gobernador”, dijo el Presidente; a continuación, agregó: “Muy interesante, días atrás, el cantante de Los Ratones Paranoicos, ‘Juanse’, señalaba que si bien él, originalmente, tenía una posición favorable al Estado, había visto que las cosas… algo había que estaba oliendo podrido porque decía: ‘No puede ser que vayas a dar un recital, a Caleta Olivia, con 50 personas y cobres como si estuvieras llenando, el Madison Square Garden’. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que ver cuándo las retribuciones que están cobrando esos artistas, las pueden validar a mercado porque si no, claramente, es una estafa”. El discurso completo se puede leer en este enlace.

“Sinfonía anticientífica”

La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt), que emitió un comunicado semanas atrás en el que denunciaba severos recortes en el área científica, posteó en su cuenta de X sobre la “sinfonía anticientífica” del Presidente: “Este es el país que te propone Milei: sin Ciencia, ni pensamiento crítico, ni libertad para expresarte. SIN FUTURO”.

“El tipo se inventa títulos académicos y después dice esto… Debe creer que tener título es ‘ser superior’ y de ahí el complejo de inferioridad. Lo que se es que el mercado financia lo que le da guita, eso es lo que le interesa, aunque signifique la destrucción de la humanidad”, sostuvo la arqueóloga e investigadora Vivian Scheinsohn.

La escritora y politóloga María Florencia Freijo respondió con humor a los dichos presidenciales. “Unpopular opinión: los científicos SON superiores. No por tener un título, sino por la contribución para entender el mundo y hacerlo mejor, más habitable”. El politólogo Mariano Tilli ironizó: “El licenciado Milei, autopercibido doctor, no pierde oportunidad para exhibir su resentimiento con los que hicieron maestrías, doctorados, post doctorados que investigan y publican en revistas científicas del mundo. Nada que un buen psicólogo no pueda solucionar”.

“Solo un plagiador conspicuo como Milei puede agredir y denostar la investigación científica. Muestra la hilacha de que la investigación es para él una rama de la literatura fantástica producto del fenomenal desquicio de su cerebro”, opinó la escritora Gabriela Massuh, al repostear un “hilo” de la cuenta oficial de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

“El presidente Javier Milei denostó y amenazó al sistema científico tecnológico durante la campaña electoral y una vez que accedió a la presidencia inició un proceso de destrucción sin precedentes. Hoy se hicieron explícitos y evidentes los motivos de esa política anticientífica”, se lee en el comunicado que describe la posición de Milei como “oscurantista” y “con siglos de atraso”, al identificar a la comunidad científica y al pensamiento crítico como sus enemigos.

El presidente Javier Milei denostó y amenazó al sistema científico tecnológico durante la campaña electoral y una vez que accedió a la presidencia inició un proceso de destrucción sin precedentes. Hoy se hicieron explícitos y evidentes los motivos de esa política anti científica: — Exactas UBA (@Exactas_UBA) September 5, 2024

“Milei debería decirle a su ‘amigo’ @elonmusk que está mal que el Estado financie la investigación científica. Las empresas de Elon no existirían (ni ninguna empresa del siglo XXI) si en EEUU hubiera gobernado alguien como Milei”, opinó el crítico cultural Daniel Molina, y agregó: “Yo dudo si realmente cree todas las imbecilidades que dice o lo hace para quedar bien con sus fans, que son todos descerebrados. Si Milei creyera la mayoría de las estupideces que dice hay que pensar que realmente estamos viviendo en Idiocracy”, concluyó, en alusión a la película de Mike Judge.

Un investigador en informática que se va a Francia.

Algunos estados saben porqué llegaron a ser desarrollados y saben que esas políticas se deben sostener en el tiempo. pic.twitter.com/tj2B0ghDbr — Jorge Aliaga (@jorgeluisaliaga) September 5, 2024

Sin mencionar al Presidente, el físico e investigador Jorge Aliaga compartió en su cuenta de X el testimonio del investigador en informática Alejandro Díaz-Caro que, como otros jóvenes científicos e investigadores, decidió irse del país. “Un investigador en informática que se va a Francia. Algunos estados saben porqué llegaron a ser desarrollados y saben que esas políticas se deben sostener en el tiempo”, posteó Aliaga.