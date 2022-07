Risas y lágrimas

La Argentina es un país de grandes cuentistas. Entre los encabezan la lista, está Isidoro Blaisten, el autor de Carroza y reina. Además, era sabio. Decía: “El humor es la penúltima etapa de la desesperación”. Los que alguna vez hemos estado desesperados lo sabemos. Quizá por eso, los argentinos practicamos el humor. Como sociedad hace por lo menos 80 años que tenemos largos períodos de desesperación, fruto de la inepcia y la saña con que los dirigentes y los salvadores de la patria se dedican al saqueo, la corrupción y las guerras por el poder. El pueblo, con igual saña, se ríe hoy en Twitter y Facebook de sus verdugos. Éstos contraatacan: cobran cada carcajada con lágrimas y nos endeudan por generaciones.

Antes, hubo fotos a las que no era necesario intervenirlas para estallar de risa: por caso, la de Isabel Perón en la CGT, el 10 de marzo de 1976, junto a Lorenzo Miguel, Casildo Herrera, y el ministro de Economía Eugenio Mondelli, que había dispuesto “ajustes”. Dos semanas después empezaba la trágica dictadura militar. Ahora no me río de los actuales políticos, mandatarios o funcionarios: la risa ya no es suficiente paliativo contra quienes nos han llevado al caos y la miseria con codiciosa crueldad.