“Santa Giorgia”: el irreverente Banksy italiano pintó a Meloni como una virgen

ROMA.- A pocas horas del nuevo triunfo de la premier italiana, Giorgia Meloni, en las elecciones europeas, el artista italiano aleXsandro Palombo, una suerte de Bansky italiano, famoso por su murales irreverentes y por no aparecer nunca, volvió a dar que hablar.

En la famosa Piazza San Babila del centro de Milán, ciudad en la que vive desde hace más de 30 años, Palombo se hizo presente con un nuevo mural pop titulado “Santa Giorgia”. Allí, la primera ministra, de 47 años, aparece representada como una virgen “laica”, con una aureola azul con las estrellas amarillas de la bandera de la Unión Europa, mientras amamanta a una criatura.

Meloni, como una Virgen laica con un gran halo azul y las estrellas de la bandera de la UE, sostiene en brazos a un bebé lactante aleXandro Palombo Press Office

Se trata de una obra que enfrenta la cuestión de la natalidad, un tema urgente en Italia, uno de los países más viejos del mundo, que le preocupa especialmente a Meloni, según hizo saber en un comunicado Palombo. El artista recordó que hace pocas semanas la comuna de Milán rechazó una estatua dedicada a la maternidad y que recientemente Meloni habló en un encuentro sobre el tema que hubo en Roma, en el que lanzó un programa para aumentar los nacimientos en Europa, que enfrenta, también, un desafío demográfico.

“La maternidad ha estado desde siempre representada en la historia del arte y la figura de la mujer con su prole siempre significó el milagro de la vida”, destacó el comunicado de Palombo, que recordó que cuando Meloni lanzó su candidatura testimonial para las elecciones europeas se definió como alguien “del pueblo”. Fue así que decidió inmortalizarla como una Madonna, “exactamente como ocurría en el ‘600 cuando los protagonistas de los retratos sagrados y de las Madonnas realizadas por Caravaggio no eran figuras idealizadas e irreales, sino personas del pueblo, mujeres comunes, lindas ‘popolane’”, explicó.

El artista callejero quiso invitar de esta forma a una reflexión sobre la baja natalidad y sobre la emergencia social que golpea con fuerza a Italia y a Europa.

Maria Rita Testa, docente de demografía de la Universidad Luiss de Roma, al ser consultada sobre esta nueva obra callejera, subrayó que “en las sociedades actuales, la abundancia colma los deseos vitales y reorienta las prioridades de los jóvenes hacia objetivos individualistas de corto plazo”. “La transmisión de los propios genes a las generaciones futuras, en otro momento fundamental, está subordinada a la búsqueda de seguridad inmediata y a la realización de uno mismo”, agregó la experta, que indicó que “los jóvenes oscilan entre la riqueza y la incertidumbre y durante su recorrido, ante el riesgo, eligen la procreación sólo cuando la reconocen como promesa de estabilidad futura”.

“Cuando una especie se vuelve peligrosamente sobrepoblada, normalmente se la protege disminuyendo de alguna forma la tasa de natalidad”, opinó, por su parte, el científico británico Desmond Morris, zoólogo, etólogo y pintor británico, autor del best seller El mono desnudo (1967).

No es la primera vez que Palombo decide utilizar la figura de Meloni, líder del partido posfascista Hermanos de Italia. En mayo de 2023, sacó a la luz otro mural que tenía como protagonista a la primera ministra, en efecto. Titulado Power is Female, reflexionaba esa vez sobre la delicada cuestión de la maternidad subrogada, que Meloni quiere convertir por ley en un delito universal. Allí se la veía, de espaldas, junto con Elly Schlein, la líder del Partido Democrático, el principal de centroizquierda, las dos embarazadas, pero con una leyenda muy distinta sobre su vientre: “My uterus my choice”, en el de Schlein, que respalda el alquiler de vientres siempre y cuando esté reglamentado y sobre el de Meloni, que está en contra e incluso del aborto, “Not for rent”.

Hace unas semanas, cuando Meloni anunció su candidatura para las elecciones para renovar el Parlamento europeo, Palombo había hecho aparecer a Meloni como Marilyn Monroe, con el legendario vestido blanco que se levantaba, desvelando paños menores con la bandera de la UE. Esa obra, como pasó con muchas otras en el pasado, fue enseguida vandalizada, por lo que el artista reaccionó a esto transformando a la premier en Wonder Woman.