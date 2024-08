Santiago Mitre y Daniel Hendler llevarán al cine la historia de la escritora Natalia Kohen, declarada insana e internada contra su voluntad

Escuchar

Netflix anunció que la “novela de no ficción” Veintisiete noches, de Natalia Zito (Buenos Aires, 1977), basada en la historia real de la escritora Natalia Kohen, que fue internada contra su voluntad por su familia, será llevada al cine por el actor, guionista y director uruguayo Daniel Hendler, con producción de La Unión de los Ríos, de Santiago Mitre y Agustina Llambi Campbell. Kohen murió en 2022, a los 103 años.

Portada de "Veintisiete noches", de Natalia Zito Maqueta

La novela reconstruye, con nombres modificados, el caso de la artista, escritora y mecenas nacida en 1919 que, en 2005, por solicitud de sus dos hijas fue declarada insana por la Justicia y luego internada en una clínica psiquiátrica. Quienes facilitaron el diagnóstico a las herederas fueron el neurólogo Facundo Manes y la neuróloga cognitiva Griselda Russo; ambos concluyeron que Kohen tenía demencia frontotemporal, patología que afecta la personalidad, la conducta y el lenguaje de las personas. En la novela, la protagonista se llama Sarah Katz y los neurólogos, Orlando Narvaja y Gloria Fusco. Netflix y la productora aún no informaron el elenco de la película ni una fecha estimada de estreno.

“La película está en sus etapas iniciales -dice Zito a LA NACION-. Para mí es un alegrón la transformación del libro en una película. Me interesa por muchas razones, por las mismas que me interesó escribir el libro: para poner en escena la posibilidad de pensar los asuntos de la salud mental, de la vejez y el entrecruzamiento con el dinero y el hecho de ser mujer, las cosas que se pueden y no se pueden hacer, lo que está bien visto, los manejos de los hijos, lo que se hace supuestamente por el bien de los otros. Son temas que el libro plantea y que la película seguramente multiplicará en su traducción al formato audiovisual de una forma que no conozco y que tengo mucha expectativa de ver”.

La autora siente curiosidad por ver el resultado de la trasposición. “Siempre hay cambios y distancias entre el libro y la película, y eso me gusta”, afirma. No trabajará en el guion. “Tuve algunas reuniones con el equipo y el director para aportar y ampliar información, y aclarar algunas cosas respecto del mundo de la salud mental y de la psiquiatría. Una vez que esté terminado lo leeré, por supuesto”, cuenta. Además de escritora, Zito es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y psicoanalista.

En la novela, la escritora, artista y mecenas Sarah Katz es sorprendida en su departamento de Recoleta por seis enfermeros que, con el consentimiento de sus hijas, la internan en un hospital psiquiátrico debido al comportamiento atípico de Sarah, que, según las hijas, incluye el despilfarro de la fortuna familiar, una vida sexualmente activa y un estilo de vida inadecuado para su edad. La trama se enfoca luego en los intentos de Sarah y sus amigos por romper el cerco impuesto por la familia, el escándalo mediático y la disputa judicial en el seno de una familia aristocrática. En opinión del escritor Juan José Sebreli, la vida de Kohen fue un folletín.

Veintisiete noches, que Galerna publicó en 2021, cuesta $ 18.900. En un principio, la autora había presentado a la editorial una investigación sobre el sonado caso, pero luego decidió convertirla en una novela de no ficción. Pudo conocer a Kohen en 2017, cuando esta ya se había reconciliado con sus hijas y los juicios habían concluido (Kohen habría llegado a un acuerdo con las herederas por amor a sus bisnietos). Zito publicó, además, las novelas Rara y Vos, el ensayo Traidores. Escribir ficción con material autobiográfico. Recientemente, el sello Enero acaba de reeditar el libro de cuentos Agua del mismo caño, de 2014.

Portada del libro de cuentos "Agua del mismo caño", de Natalia Zito, reeditada por Enero

“Es un libro de cuentos sobre personajes que necesitan irse de la vida que tienen; algunos de ellos lo hacen suicidándose -advierte la escritora-. El personaje de Eduardo, que protagoniza cinco cuentos del libro, quiere suicidarse y fracasa una y otra vez. Los cuentos de Eduardo y su esposa Marta fueron adaptados por mí a la obra de teatro El momento desnudo, que se estrenó en 2019. Ahora me doy cuenta de que esta idea, esta obsesión en mi escritura de personajes que quieren irse de la vida que tienen, dialoga con Veintisiete noches”.