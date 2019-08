Se unen dos gigantes de la prensa en los Estados Unidos

GateHouse compra Gannett por US$ 1400 millones y controla más de 500 diarios y revistas

6 de agosto de 2019

NUEVA YORK.- Dos gigantes de la prensa estadounidense que hasta el momento competían en el mercado de noticias anunciaron su fusión. Así, la cadena GateHouse Media adquirirá Gannett Co, que publica el diario USA Today, por US$1400 millones, y la compañía resultante, que mantendrá el nombre de Gannett, controlará 263 diarios y más de 300 semanarios en los Estados Unidos, que llegarán a 145 millones de lectores.

Las dos cadenas de periódicos más grandes del país anunciaron el acuerdo, que, según anticiparon, reducirá costos por unos US$300 millones anuales y acelerará la transformación digital.

El presidente de Gannett, John Jeffry Louis, dijo en un comunicado que ven "numerosas oportunidades para aprovechar la escala mejorada de la compañía y la fortaleza financiera para continuar impulsando el crecimiento en el futuro digital".

La decisión de la fusión de estas cadenas se da a conocer en medio de la incertidumbre que atraviesa la industria gráfica y periodística, tras el declive de los diarios impresos a nivel internacional.

Según publicó The New York Times, "la fusión de las dos cadenas proviene más de la debilidad que de la fortaleza: con algunas excepciones, los periódicos están luchando a medida que los lectores abandonan la tinta y el papel en favor de los sitios web y las aplicaciones de noticias. Los ingresos por publicidad impresa se han desplomado y el dinero que los editores han ganado con la publicidad digital no ha alcanzado lo que los periódicos solían traer de los anuncios impresos".

Apenas difundida la noticia, comenzaron también a conocerse opiniones menos optimistas. Para Dan Kennedy, profesor de periodismo de la Northeastern University, "lo más importante en estas estrategias es la cantidad de deuda que se contrae para financiar el acuerdo. Así que no creo que esta sea una buena noticia para las poblaciones a las que sirven los periódicos locales involucrados en esta fusión".

Gannett posee The Detroit Free Press, The Arizona Republic, The Milwaukee Journal Sentinel y otros diarios en ciudades pequeñas, medianas y grandes. GateHouse Media, por su parte, es propietaria de 154 diarios y opera en 39 estados, y en los últimos años ha adquirido The Austin American-Statesman en Austin, Texas; The Palm Beach Post, en Palm Beach, Florida, y The Akron Beacon Journal, en Akron, Ohio.

Agencias AP y AFP