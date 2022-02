Secretos tras una pared de ladrillos

Cada uno tiene sus obsesiones. La palabra proviene del latín obsessio, que significaba asedio. Una nota peyorativa para lo que quizá no sea sino una dulce pasión inofensiva. Pero, para el caso, también pasión (del griego páthos, que a su vez viene de páthema) se enraíza en significados complejos que van desde la enfermad (de allí patología) hasta el placer, el amor, la desgracia, el infortunio y, para qué regatear con la semántica, “todo lo que uno experimenta o siente”, según el clásico diccionario de Pabón S. de Urbina.

Sin llegar a la pasión ni al asedio, las pequeñas obsesiones son un rasgo no solo omnipresente de la personalidad –¿quién no las tiene?– sino además precioso. Si querés conocer a alguien, observá esos inocuos, muchas veces sutiles hábitos e inclinaciones, que no llegan a ser manías (locura, en griego, aunque también entusiasmo), pero que parecen inevitables. Alguien que conozco bien no saldrá de la casa sin antes beber un vaso de agua, por ejemplo. Puede estar llegando tarde y no sentir sed en absoluto, pero siempre, un vasito de agua. Mi madre nunca salía a la calle sin antes persignarse, y hay que decir que atravesó circunstancias alarmantes sin sufrir nunca un rasguño.

El problema primero con estas pequeñas obsesiones personales, a veces secretamente secretas, es que uno mismo puede no notarlas. Es la viga en el ojo propio, digamos. Para peor, pueden ser lo bastante sutiles como para que ni nuestra media naranja las registre, al menos durante unos cuantos años. Una de las mías es que el aire circule. Útil en pandemia; insufrible el resto del tiempo. Otra de cosecha propia: saber cómo se hacen las cosas. Me pasaba de muy chico, cuando interrogaba al vidriero, al techista o al plomero hasta socavar sus paciencias y arrastrarlos al paroxismo. “Es muy curioso”, admitía mi madre, resignada.

Con los años aprendí a no importunar, pero no perdí el interés. Concluí así que todas las actividades humanas, grandes o pequeñas, esenciales o suntuarias, tienen procedimientos ocultos, que no imaginamos o que imaginamos exactamente al revés. Por ejemplo, cuando construí esta casa descubrí algo notable. Las paredes se construyen rápidamente, ladrillo sobre ladrillo, dejando solo las aberturas para puertas y ventanas. Pero las numerosas hendiduras y canaletas para cables, caños, cajas de luz, luminarias y griferías se hacen luego, rompiendo el ladrillo. Uno, que no sabe, imaginaría que hay un preciso plan previo y que la pared se construye dejando todos esos pasadizos y huecos de entrada. Pero no. Tiene mucho más sentido hacerlo como lo hacen. De otro modo, invertirían décadas en cada construcción.

Get Back, el extraordinario documental de Peter Jackson sobre Los Beatles, al que ya dediqué una reseña aquí, es una mirada descarnada a la cocina de la música, que, francamente, imaginaba más cerebral, menos dependiente de que en una toma en particular los planetas se alinearan y saliera esa versión de Let it be que todos conocemos.

Y, sin embargo, alcanza con que miremos nuestros propios oficios y profesiones para darnos cuenta de que toda actividad humana debe tener mecanismos para contrarrestar las contingencias. Sí, claro, hay un plan general, hay una idea, un estribillo, una semilla, un planteo, un boceto. Pero después, sobre la marcha, las cosas cambian, a veces por casualidad o por fortuna, y llegado el caso los imponderables son los colaboradores invisibles de toda obra maestra.

Podría pasar horas contando anécdotas de redacciones; es, paradójicamente, una de las actividades favoritas de los periodistas. Pero ya estamos llegando al final. Me pregunto entonces: ¿cómo es la cocina de tu actividad, eso que no vemos, lo que sería casi imposible imaginar mirando el resultado final? Estoy seguro de que todos tienen una historia deliciosa para contar.