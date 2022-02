Seinfeld: el otro Joyce

En coincidencia con los cien años de su publicación, el escritor y traductor Carlos Gamerro narra en el auditorio del Malba su propia odisea con el Ulises: tres intentos de lectura completa desde sus 17 años. Se sabe, el tema con el opus magnum modernista de Joyce es hasta dónde se lo ha leído, cuántas de sus 700 páginas fueron de veras completadas. Como si se tratara de un volcán inaccesible al que solo puede ladearse o cuya existencia solo fuera posible en viejas enciclopedias o folletería de turismo aventura. Esta característica esquiva de un texto que marca la irrupción del siglo XX había sido advertida, pronto, por el joven Borges quien se consideraba (autopercibía diríase hoy) a sí mismo como “el primer aventurero hispánico que ha arribado al libro de Joyce”. A esa afirmación le cabe también la idea del Ulises como un libro-lugar: el texto en el inglés de Dublin que en lugar de lector tiene un “aventurero” y al que se llega, se arriba, como si se necesitase el Ferry que cruzaba desde Holyhead (País de Gales) para atravesarlo. Borges comentó la edición de Sylvia Beach publicada el 2 de febrero de 1922 por Shakespeare & co de París en Inquisiciones, su primer libro en prosa de tan solo 500 ejemplares que sería reeditado recién en 1994. En esas cinco páginas que le dedicó en 1925 (velocidad de tweet para entonces) quedaba claro que ni siquiera él lo había leído completo: “Confieso no haber desbrozado las seiscientas páginas que lo integran, confieso haberlo practicado solamente a retazos y sin embargo se lo que es, con esa aventura y legítima certidumbre que hay en nosotros, al afirmar nuestro conocimiento de la ciudad, sin adjudicarnos por ello la intimidad de cuantas calles incluye”.

******

Gamerro cita textos deudores del Ulises como el poema La Tierra Yerma (T.S. Eliot) y las novelas Berlín Alexanderplatz (Alfred Döblin), Tiempo de Silencio (Luis Martín Santos) o Adán BuenosAyres (Leopoldo Marechal) además de repasar su influencia en Saer, Puig y Walsh. Eso que se le reconoce a Joyce como “stream of consciousness”, el flujo de conciencia de Leopold Bloom que se manifiesta en la novela como nunca antes en la literatura está hecho de la misma materia con la que mi mente se despega del texto (la voz de Gamerro en este caso) para entrar en asociaciones lícitas y no tanto. Pienso en la placa que recuerda a Joyce en Plaza Irlanda (dónde sino) y en “A Day in the Life”, la maravilla que John Lennon escribió para Los Beatles de Sargeant Pepper y que la BBC no quería difundir por las implicancias eróticas de la frase (“I’d love to turn you on”), tal como le había pasado al texto de Joyce que nadie excepto Sylvia Bleach quiso editar. Un día, el 16 de junio de 1904, en la vida de Leopold Bloom parece estar por detrás del concepto con el que Peter Jackson estrenó la serie documental Get Back en 2021, esa larga jornada de estudio donde Los Beatles traen un sentimiento nuevo para nosotros: el tedio. Pero si los discos de los Fab Four hubieran seguido el (des)orden joyceano hoy sabríamos de expertos en no haberlos escuchado enteros, en no haberlos desbrozado, para usar maneras borgeanas.

******

Este día de febrero de 2022 que no pasará a la historia de nada termina, sin embargo, bajo el influjo de Joyce, como si el mecanismo Bloom se hubiera desatado en algún rincón misterioso. Retomo el sitcom Seinfeld en el orden de sus temporadas y toca en suerte el capítulo 43, tercero de la Temporada 4 llamado “The Pitch”. Es aquel en el que los personajes se desdoblan y exponen las vísceras del concepto, el núcleo de una comedia que juntó 80 millones de televidentes la noche en que se proyectó el último capítulo. “The Pitch” se emitió por la cadena NBC el 16 de setiembre de 1992 y es en las oficinas de NBC donde sucede la ficción en la que George Constanza (Jason Alexander) les dice a los ejecutivos y directores de programación que lo que tienen para ofrecerles es “un show sobre nada”. La vida de Jerry Seinfeld y sus amigos sin ningún episodio relevante, sin “historias”, un día en la vida tal cual sucede la mayoría de las veces con todas las torsiones de la rutina. Tal era la idea de Joyce que ante sus editores podría haberles dicho en el acento de Dublin que lo que traía entre manos era “una novela sobre la nada”.

******

La foto de Eve Arnold tomada en 1955 que ilustra esta columna es, pues, todo lo que media entre el Ulises y Seinfeld.