De la oscuridad a la luz. Desde esa perspectiva es el avance por esta escalera. Está deteriorada, con moho y verdín en las paredes que la flanquean. Mucho trajín, mucho soportar el ascenso y descenso de personas que de ella dependen. En esta imagen no sabemos mucho hacia dónde, ya que solo se informa que está ubicada en una zona peatonal en Pamplona. A lo lejos, hacia el final del reborde oscuro que la enmarca asoman dos pares de piernas. Solo un tramo vemos de ellas, al igual que sucede con las escalera. En ambos casos constituyen una parte del todo, una sinécdoque. Porque obviamente los pares de piernas representan a personas que no necesitamos verlas completas para saber que lo son. Podemos jugar a adivinar: dos hombres, dos mujeres, ¿una mujer y un hombre? En lo que seguro vamos a acertar es que al igual que las escaleras no sabemos hacia dónde van.