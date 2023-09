escuchar

¿Hasta dónde podríamos llegar, si no estuviéramos hablando todo el día de nuestros problemas? Esperen, no digo que no sean un tema de conversación. Por suerte al menos todavía podemos hablar. Pero imagínense la capacidad intelectual y productiva que nos quedaría libre sin la rémora de invertir prácticamente todo el día en hablar de la inflación, la inseguridad, el dólar y la incertidumbre económica endémica; incertidumbre de caer en la pobreza, al revés que nuestros abuelos, que llegaron con la esperanza de prosperar. Sin otra imprevisibilidad que los fenómenos naturales y los caprichos de la política internacional, ¿cómo sería la Argentina? No me digan que no sería la Argentina, porque somos millones los argentinos que hacemos las cosas con calidad de primer mundo y presupuestos irrisorios. ¿Valdría tan poco el peso, si la dirigencia diera el ejemplo y pudiéramos confiar? Sin desperdiciar años en trámites esperpénticos que atrasan medio siglo y regulaciones espasmódicas, con la certeza de que alcanza con hacer las cosas bien para que te vaya bien y que expresar tu opinión no conduce a una metódica y organizada crucifixión social, ¿cómo sería la Argentina? Una Argentina seria, madura y sensata que no nos dé problemas. Ya sé. Suena raro. ¿Pero cómo sería?

