Distintos tiempos, otros ritmos. Las motos y sus kilómetros por hora; el toro y sus pasos lentos. Tracción a sangre. Prueben observar esta imagen mientras suena la canción homónima de Gustavo Cerati. Extraños tonos de folk y rock que bien podría sonar en los auriculares de algún motoquero indio. ¿Por qué no? Otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de hotel/Vida nómade/Un santuario de desechos me dejó, canta Cerati. Y dice también que en la pampa no hay silencio. Porque ya casi no hay silencio en ninguna parte del mundo; probablemente tampoco aquí, en este recodo de una ruta en Dharmsala, India. Aunque la niebla, los árboles y el repentino pasaje de un animal inviten a detener por un instante los motores: menos kilómetros por hora, algo de tracción a sangre y una pizca de escucha para poder decir Respiro libertad, respiro libertad/y no miento.