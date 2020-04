Tracey Emin, del sexo a la cuarentena: diario visual del dolor

Celina Chatruc Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de abril de 2020

Tenía quince años cuando llegó a la final de aquel concurso de baile que representaba una esperanza: la oportunidad de abandonar Margate, el pueblo costero donde creció, en busca de un futuro mejor. "Iba a ganar y me iría de ahí, nada me detendría -relata Tracey Emin en su videoinstalación Por qué nunca me convertí en bailarina-. Y entonces empezaron: PU-TI-TA, PU-TI-TA. Una banda de tipos, con la mayoría me había acostado alguna vez, empezaron a corear. El coro cada vez más fuerte, hasta que al final ya no podía oír la música, ni a la gente que aplaudía".

Tracey Emin durante su visita a Buenos Aires en 2012 Fuente: Archivo

Hacia el final de esta obra -realizada en 1995 y expuesta en el Malba como parte de su primera muestra individual en América Latina-, la artista británica le dedica un baile a aquellos hombres que la hicieron llorar en público. "Shane, Eddy, Tony, Doug, Richard: ésta es para ustedes", dice, como prueba de lo que mejor sabe hacer: transformar el dolor en arte. "Me di cuenta de que si iba a hacer arte no podía ser una pinturita de mierda. Si no podía llenar el mundo con alguien a quien pudiera amar para siempre, entonces no podía llenar el mundo con pavadas", concluye en Cómo se siente , otra videoinstalación en la que relata cada detalle del doble aborto que la condujo a un "suicidio emocional".

Por esa época, mientras integraba el célebre grupo de Young British Artists -junto con colegas como Damien Hirst -, creó una de sus obras más conocidas: Todos aquellos con quienes dormí 1963-95, una carpa en cuyo interior bordó los nombres de cada uno. La intimidad al desnudo provocaría otro escándalo en 1999, cuando llegó a la final del prestigioso Premio Turner con su propia cama exhibida en la Tate. Deshecha, sucia y rodeada de botellas de vodka, preservativos y tampones usados.

La instalación Mi cama exhibida en Turner Contemporary, Margate Crédito: Gentileza Turner Contemporary

Autora de la autobiografía Strangeland (2005), hizo de su vida un culto antes del boom de los reality shows y redes sociales. Aunque no usa Facebook, Twitter ni Instagram, envía cartas por correo y opina que "las cosas íntimas deben ser protegidas". "Si pensás en todo lo que sí cuento, imaginate todo lo que no cuento. Es la punta del iceberg", dijo a LA NACION cuando visitó Buenos Aires en 2012 .

Para entonces ya había representado a su país en la Bienal de Venecia y era tan popular como una estrella de rock. Todo gracias a su forma descarnada de abordar temas universales. "Hoy sería feliz. Hoy celebraría mi soledad. -escribió días atrás al iniciar un diario íntimo sobre la cuarentena , publicado en Instagram por la galería White Cube -. Si no estuviera llena de un miedo abrumador. Una oscuridad. Que me ha hecho querer vivir más que nunca".