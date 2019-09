La patria es la infancia. Nora Iniesta y una propia iconografía celeste y blanca

Más de 130 pinturas, collages, esculturas y objetos integran la retrospectiva de la artista que se exhibe en el Macsur, un museo en el sur del conurbano que vale la pena visitar

Marina Oybin SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2019

Nora Iniesta: "Tengo desde chica un sentimiento en relación con la escuela, la bandera, los actos escolares" Crédito: Patricio Pidal/AFV

"La patria es inclusión, fraternidad, solidaridad y esperanza", dice Nora Iniesta cuando reflexiona sobre un concepto clave de su prolífica producción. Desde hace décadas, la artista recrea los símbolos patrios para desatar una singular iconografía que remite a su propia biografía y a la historia compartida. Ahora, en el Museo de Arte Contemporáneo del Sur (Macsur), una muestra retrospectiva reúne 130 pinturas, objetos, esculturas, collages, bordados, fotografías, grabados y hasta el pupitre que usó en la escuela. La exposición es aún más completa que la que tuvo lugar en el Museo Nacional de Bellas Artes en 2001: incluye de la obra con la que la niña Iniesta, de apenas 11 años, obtuvo una mención en un concurso de manchas para adultos en el puerto de Mar del Plata a sus trabajos de 2018.

En un rápido sobrevuelo por sus antecedentes se sabe que se formó en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano y en la Escuela Nacional Prilidiano Pueyrredón, y se especializó en técnicas de grabado en Slade School of Fine Arts, en University College de Londres. Recibió el Premio Braque. Expuso en Estados Unidos, Francia, Corea, Marruecos, Ucrania, Perú y México. Realizó instalaciones y esculturas en los alrededores del Lido, en Italia. Y dirigió durante una década, y hasta el año pasado, el Museo Nacional del Grabado, en la Argentina.

Su País, una pieza escultórica de 2001 que se ve en la exhibición, preanunciaba la grieta. Se trata de un poliedro en mármol dividido al medio por sus materiales: una parte es blanca; la otra, negra. En el centro está inscripta (del derecho y del revés de la pieza) la palabra "país" dividida; da la idea de fuertes contrastes, en todas sus facetas.

Con platos descartables, plásticos, alfombras, moños y una innumerable lista de materiales, la artista compone piezas que remiten a la infancia y la historia, como escudos que parecen piezas de orfebrería Crédito: Patricio Pidal/AFV

Hoy, en medio de una aguda crisis política, vuelve a preguntarse: ¿qué significa la patria? ¿Qué nuevas dimensiones adquiere el concepto? "Es un momento de gran tristeza. Estamos hablando de arte y creo que deberíamos hablar de pobreza. Cuando pienso en la infancia me desespera la situación actual". Iniesta considera que el tema impone una resolución urgente. "Yo tuve una escuela impecable, modelo, era una escuela pública mixta, la mejor que había en zona sur. A mí me formó, como me formó mi familia".

La odisea de la niña argentina

Crédito: Patricio Pidal/AFV

A partir del libro Iniesta para pintar, con imágenes de algunas de sus obras para colorear, la artista dio un taller para chicos en situación de vulnerabilidad en Tucumán y en la villa 31. Su objetivo es que participen en sus obras interviniéndolas y también devolver algo de lo que recibió de la educación pública. En esas páginas, a la niña argentina "le hablan de una Argentina donde todos tienen un hada madrina/en su guardapolvo esconde ilusiones de una patria justa con niños y flores/y sueña en su almohada fresca de algodones pintar la bandera en los corazones."

En "Nora Iniesta retrospectiva" se evidencia que las obras de sus diferentes períodos son formalmente novedosas y bien diferentes, pero en todas subyace la misma preocupación: la patria, que, para ella, se remonta a la infancia, a través de la cual interpela sobre la actualidad.

Con frecuencia recurre al ready made, con objetos simbólicamente potentes, y alude al universo de la niñez: la escuela pública, el abecedario, los cuadernos escolares, el guardapolvo blanco, los símbolos patrios, la liturgia escolar que recuerda a los próceres y a Eva Perón, a quien su familia no quería para nada, pero que ella conoció por las bicicletas y las máquinas de coser que regalaba a sus vecinos de Lomas de Zamora. "Cuando era niña, yo pensaba que Evita era como un hada madrina que nos veía desde el cielo". Iniesta recuerda frases de Eva que, considera, trascienden el ámbito local: "El amor alarga la mirada de la inteligencia" y "justicia social". Esta última la incluyó, con una incisión tallada, en un gran libro de mármol de más de un metro de alto con el que participó en Giorni Della Pietra, bienal edición 2013, en Chiesa, en Valmalenco, Italia. "Siento que esa frase es como el arte: universal -dice la artista-. Nadie se va a poner en contra de la justicia social".

Crédito: Patricio Pidal/AFV

Con platos descartables, moños y cristales, Iniesta hace escudos que parecen piezas de orfebrería. Usa banderines, escarapelas, plásticos, manteles, alfombras, cuerina, entre una innumerable lista de materiales en celeste y blanco. En sus obras, la historia y la política nacional se encarnan en personajes como Sarmiento, San Martín, Belgrano, Cornelio Saavedra, Juan de Garay, Facundo Quiroga y Güemes.

Con nostalgia, la artista recuerda los actos en los que se caracterizaba o salía a escena para bailar un pericón. "Para mí, la patria es la infancia, es la pertenencia, es un sentimiento que tengo desde muy chica en relación con la escuela, la bandera, los actos escolares. La patria es también un lugar que uno siente como propio y que elige para vivir. Viajo bastante, pero siempre vuelvo a la Argentina. La patria es toda la gente que trabaja todos los días con dignidad, que entrega su vida por algo que la apasiona".

Crédito: Patricio Pidal/AFV

Un espacio joven para el arte

Inaugurado en 2016, el Macsur es el primer museo de Lanús. "Y el único de arte contemporáneo del conurbano sur", dice Olga Correa, curadora de la muestra. Visitado este año por 3965 personas, sus salas funcionan en Av. 25 de Mayo 131, de martes a domingos, de 12 a 20, con entrada gratuita. La muestra retrospectiva de Nora Iniesta se exhibe hasta el 20 de octubre.

Un libro para colorear, como los de antes

Interior

El 30 de agosto se inauguró la exhibición "Abecedario", de Nora Iniesta, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, y en el marco de la Feria del Libro de la provincia se presentó el libro Iniesta para pintar.

Exterior

El 21 de este mes se presentará el libro en la Casa Argentina de París, a instancias de la Secretaría de Cultura de la Nación. Y el 30 de septiembre se inaugurará en Varsovia la muestra "En blanco y celeste", organizada por la embajada argentina.