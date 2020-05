Un consultorio virtual que atiende con turno y receta qué leer en la cuarentena

Detrás de una pantalla y con turno, los "pacientes" le piden consejo a los escritores

Laura Ventura Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de mayo de 2020 • 15:05

MADRID.- Con ojo clínico y la bata de la experiencia, un staff de expertos en distintas anatomías y órganos de la literatura recibe en su consultorio virtual a los pacientes. Detrás de una pantalla, pero con la proximidad que brinda una consulta personalizada, en su turno asignado le piden a los escritores consejos para un tratamiento puntual, pero también prolongado en el tiempo: la lectura. La Escuela de Escritores , la institución más grande en su especie en Hispanoamérica, se ha convertido por estos días en una suerte de hospital al servicio de la comunidad a través de la propuesta "Te receto un libro" . En ella participan algunos librólogos argentinos, como Leila Guerriero, Martín Caparrós o Bruno Galindo.

La Doctora Marta Sanz , no en Medicina, pero sí en Filología, una de las narradoras contemporáneas más exquisitas ( Pequeñas mujeres rojas es su última novela) recibe en su consulta a una mujer que promedia los 30 años.

-Aún no he encontrado la vocación en mi vida. ¿Qué me recomiendas leer?

- El malogrado , de Thomas Bernhard, dice de inmediato la ganadora del premio Anagrama por Farándula , y le receta esta novela sobre un genio del piano, Glenn Gould, y dos amigos que se debaten entre la vocación y el talento en aquel contexto.

"Te receto un libro" es la consulta individual abierta al público -con cita previa- de lunes a lunes de 17 a 19 (hora española). Para obtener un turno es necesario ingresar en la página oficial y reservar una cita puntual, con un librólogo concreto. Luego, mediante videollamada, se realiza la consulta que dura 10 minutos. Algunos de los especialistas que abrieron sus consultorios son Manuel Vilas, Benjamín Prado, Rosa Montero, Elvira Navarro, Juan Cruz, Fernando Clemot, Ignacio Ferrando e Inés Mendoza.

La periodista de LA NACION en plena consulta con Bruno Galindo 09:20

Video

Bruno Galindo, escritor, músico y periodista argentino radicado en España, recibe una consulta.

-¿Cuéntame qué mal te aflige?

-¿Qué novela me recomendás para este momento vinculada al rock o a la música?

-La reedición de un libro de Lester Bangs. Voy a consultar rápidamente a mi vademécum, porque no lo recuerdo: Reacciones psicóticas y mierdas de carburador . Es un libro magnifico para repasar en este momento las mejores crónicas del mundo del rock.

Galindo también receta una buena dosis de Fogwill.

El objetivo es, en estos tiempos de aislamiento, invitar a la lectura a través de un buen consejo, así como también recuperar el diálogo entre lectores y autores que se ha perdido en el confinamiento, ya que las conferencias, presentaciones de libro y otros eventos en su especie se encuentran suspendidos. Este año la tradicional Feria del Libro, un encuentro gratuito que se realiza en el Parque del Retiro, tradicionalmente celebrada a fines de mayo, fue postergada para octubre por la pandemia de coronavirus .

Fanatismo, dolor o curiosidad: un libro para cada caso

Según Solís, hay tres tipos de lectores que se apuntan a "Te receto un libro", y cada cual se presta más o menos al juego. Uno, el que conoce y admira a un autor específico; dos, quien apela a lo emocional, a una cuestión privada y busca en los libros una especie de bálsamo; tres, quien siente curiosidad por aquello que lee en la actualidad o lo que leía cuando escribía determinado libro. "Ni los escritores ni nosotros ganamos dinero por esta iniciativa", precisa el subdirector quien piensa, en caso de que se prolongue el confinamiento, extender también estos consultorios. En este equipo clínico de narradores y poetas, solo hay unos especialistas: literatura infantil y juvenil.

La Escuela de Escritores empezó hace 16 años como una institución online. Desde entonces no ha cesado de crecer y cuenta con casi 2000 alumnos de diversos países hispanoparlantes que asisten presencial o virtualmente a los cursos que brinda. En 2013, en plena Plaza del Callao madrileña, con ocasión del Día del Libro, organizó una primera edición de "Te receto un libro", donde los librólogos presentes era Salman Rushdie y Lara Moreno.

Cuando el pasado 10 de marzo el Consejero de Cultura anunció que cesarían las clases presenciales para intentar detener así el avance del virus, Germán Solís, subdirector de la Escuela de Escritores comenzó a planear una serie de iniciativas, entre ellas, esta que ha tenido un gran éxito de convocatoria: "Los que somos lectores, en esta cuarentena, estamos bien. A lo mejor ahora es un buen momento, para quienes quieren comenzar a leer. Es como salir a correr y cómo coges el hábito. Si te convertís en lector, nunca vas a estar solo. Vas a estar acompañado toda tu vida en el momento en que lo necesites".