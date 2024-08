Un “festival de obras”: arteba se renueva al ritmo de las ventas, que ya comenzaron

Escuchar

“Alerta: ¡Esto no es un booth, no es un stand! ¡Es un festival de obras! ¡Cinco shows para disfrutar de un line up imperdible! Lo que pasa aquí, solo pasa aquí.” Así presenta su programación en la sección Utopia de arteba la galería platense NN, una propuesta tan dinámica como la feria misma, que irá cambiando cada día desde que abra hoy a invitados especiales en el Centro Costa Salguero hasta que cierre el domingo con una performance. A un ritmo similar al que propongan los DJs curados por Lollapalooza en el sector gastronómico ubicado al aire libre.

La joven artista Amanda Tejo Viviani se dedicaba hoy a colgar sus óleos de gran formato en NN Santiago Cichero/AFV

En el espacio de NN, según pudo comprobar LA NACION en un recorrido anticipado, ya se montaron unas gradas para que el público pueda detenerse a observar la variedad de propuestas. Agujereadora en mano, la joven artista Amanda Tejo Viviani se dedicaba hoy a colgar sus óleos de gran formato. A pocos pasos del Comedor Gourmet Villa Fiorito, donde las ventas comenzaron antes de que los visitantes llegaran a entrar.

El altar dedicado a la “Diosa del tupper gourmet” y su modelo, en el comedor de Villa Fiorito Santiago Cichero/AFV

“¡Compré una obra que no era una obra!”, exclamó entusiasmada Sofía Weil de Speroni, integrante de la Fundación arteba. Además de haber adquirido varios platos creados en los talleres creativos de Villa Fiorito, un proyecto social impulsado por la artista Fernanda Laguna, se conmovió con un altar dedicado a la “Diosa del tupper gourmet” y a otras mujeres que trabajan allí al servicio de la comunidad. Y les hizo una oferta por la “instalación”, aunque no se les hubiera ocurrido ponerla en venta. Todo suma para colaborar: basta pagar por los platos de comida que ellas preparan, o invertir en fotografías y piezas de cerámica disponibles desde 4000 pesos.

Varias galerías, como Rubbers, presentan obras calidad museo Santiago Cichero/AFV

El movimiento también será una constante en el stand de la galería cordobesa The White Lodge: se renovará por completo este viernes, cuando la feria abra al público general. En Roldán Moderno hubo tres obras –de Miguel Ocampo, Gregorio Vardanega y Ernesto Deira- que ni siquiera llegaron a exhibirse porque se vendieron antes. Y se aguardaba, para mañana, la confirmación de otra compra importante.

Obra de Rogelio Polesello en el stand de Del Infinito Santiago Cichero/AFV

Algo similar ocurrió en Piedras: la Colección Pampa compró dos obras de Jimena Croceri, que tendrá su solo show en Art Basel en diciembre, mientras que una obra de otro artista fue reservada por una institución. La misma que se comprometió a adquirir una instalación de Viviana Blanco, representada por Palatina, galería que a su vez vendió a “un importante coleccionista” una escultura de Juan Carlos Distéfano.

Obras de Gyula Kosice en MC Santiago Cichero/AFV

El dinamismo de la feria se refleja incluso en varias obras que invitan a la contemplación. El agua fluye sin parar dentro de una gota transparente creada por Gyula Kosice, similar a las que se exhiben en estos días en el Malba, en el stand de la galería MC. También en otra pieza del mismo artista exhibida por Del Infinito, donde juega con la luz un móvil plateado de Julio Le Parc. A pocos metros de allí hace lo propio en Ruth Benzacar una instalación semitransparente de Tomás Saraceno, similar a las que suelen verse en las mejores ferias internacionales.

En Utopia, la galería Grasa transformó su espacio en una instalación de Dana Ferrari Santiago Cichero/AFV

Eso comprobarán decenas de curadores y coleccionistas que viajarán esta semana hasta Buenos Aires, una ciudad ubicada al borde del “fin del mundo”, que no tiene nada que envidiar a otras grandes capitales culturales. Son muchas las galerías que podrían ganar el nuevo premio al mejor stand, otorgado por Remax, y el Premio en Obra, que el año pasado logró un récord de recaudación. Varias acumularon piezas calidad museo, algunas de las cuales superan los 300.000 dólares. Otras, en la sección dedicada a los proyectos emergentes, apostaron a originales propuestas: junto con NN se destaca Grasa, que transformó su espacio en una colorida instalación textil de Dana Ferrari, sobre la cual se exhibirán las pinturas de la artista.

Fotografía de "Yuyito" González de 1980, ofrecida en Hache por 300 dólares Gentileza Hache

La galería Hache, en tanto, sorprenderá con fotografías que registran la época dorada del teatro de revista, tomadas en Foto Estudio Luisita entre los años 1958 y 2007, e intervenidas por la heredera de ese legado, Sol Miraglia. Entre las vedettes retratadas con sus cuerpos semidesnudos se cuenta nada menos que “Yuyito” González, nuestra actual “primera dama”. La seductora imagen, de 1980, se ofrece por 300 dólares. ¿La comprará Milei?