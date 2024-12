Un libro de descarga gratuita rinde tributo a Martín Caparrós como cronista y maestro de cronistas

“Me emocionó mucho la sorpresa que me dio la Fundación Gabo con este libro que recoge muchas de mis ‘enseñanzas’ en sus talleres, que vengo dando desde hace más de veinte años”, dice el escritor y periodista Martín Caparrós a LA NACION sobre Caparrós. Contador de historias, cronista, maestro, un ebook de descarga gratuita en homenaje al autor de El interior publicado por la institución colombiana creada por el Nobel Gabriel García Márquez. Para descargar el libro solo hay que completar un formulario breve en este enlace.

Un libro de descarga gratuita rinde tributo a Caparrós como cronista y maestro de cronistas fundaciongabo.org

“En octubre de 2002 Martín dirigió su primer taller con nosotros y desde entonces ha inspirado, formado y guiado a periodistas de todos los rincones de Iberoamérica a través de talleres, conversaciones y de su propia obra, dejando un legado que aún sigue creciendo”, se lee en la portada. Además de la recopilación de enseñanzas en sus talleres de libros periodísticos y periodismo y literatura, la antología digital conmemorativa incluye dos entrevistas.

“Son textos que no estaban publicados en ningún libro y algunos que fueron escritos especialmente para este -dice Caparrós desde Madrid-. Mi relación con la Fundación tiene más de dos décadas, desde que mi querido Tomás Eloy Martínez, uno de sus fundadores, les recomendó que me invitaran. La Fundación, que entonces se llamaba ‘para el nuevo periodismo iberoamericano’, había sido creada por un grupo liderado por Gabriel García Márquez unos años antes. Allí estaban Jaime Abello, Carlos Monsiváis, Alma Guillermoprieto, el propio Tomás y algunos más, a los que se sumó poco después el maestro Ryszard Kapuscinski. Era, y sigue siendo, una iniciativa destinada a mejorar el periodismo en nuestra región y consiguió crear la mayor red de periodistas latinoamericanos. Para mí fue muy importante: aunque parezca tonto, me hizo entender en la práctica que formábamos parte de un conjunto de veinte países que hablamos la misma lengua y compartimos raíces culturales: eso que más tarde llamé Ñamérica. Siempre digo que solo he pertenecido a dos instituciones en mi vida: el glorioso Club Atlético Boca Juniors y la Fundación Gabo. Desde hace más de diez años participo de su Consejo Rector y sigue siendo, insisto, para mí, un grupo de gente maravillosa que entrega su tiempo y su esfuerzo para tratar de mejorar este oficio que hacemos”.

“Es difícil recorrer tantos capítulos que ha vivido esta fundación con tu estampa, tu vozarrón y tu presencia marcando de frente -o de costado- el pulso de los acontecimientos. En eso has sido un gran discípulo de nuestro mentor: Gabriel García Márquez. Y has seguido la ruta de tu amigo, Tomás Eloy Martínez, otro de los grandes maestros que nos trajo Gabo para cautivarnos y adiestrarnos en la magia de esta cultura nuestra y del periodismo”, sostiene en la introducción Mónica González, presidenta del Consejo Rector de la Fundación Gabo. “Un maestro de la Fundación Gabo que estas páginas nos va mostrando y develando en distintas facetas. Muchas desconocidas. Un tesoro. Hay que recorrerlas”, recomienda.

Entre las enseñanzas que Caparrós dio a periodistas iberoamericanos aparecen las de “poner en escena” en las crónicas las situaciones (en vez de calificarlas), “naturalizar los datos”, describir y ser fiel al modo en que hablan las personas a quienes se entrevista. Y, sobre todo, no perder el eje. “Debemos tener clara la historia del libro: lo que contaríamos en un minuto. Esa será la columna vertebral del texto, la que debemos mantener de principio a fin”, afirma y remarca que los libros no se suelen escribir por encargo. “Se escriben por una obsesión, por un capricho, por deber con uno mismo, por una reafirmación de la propia independencia”.

Entre los libros periodísticos de cabecera del autor de La crónica están Lugar común la muerte, de Tomás Eloy Martínez; Operación Masacre, de Rodolfo Walsh; Música para camaleones, de Truman Capote; Inventario de otoño, de Manuel Vicent, y Relato de un náufrago, de García Márquez. “Con mucho placer y un pico de preocupación, tenía once o doce años cuando lo leí en un barco, que no es el lugar para leer ese libro -recuerda con humor-. Era un barco breve, toda la noche cruzando de Montevideo a Buenos Aires. Aun así, hubo momentos en que estuve un poco nervioso leyendo el naufragio. Pero bueno, no le voy a guardar rencor por eso”.

Su legado sigue creciendo, y lo reconocemos junto con nuestro Consejo Rector con la publicación de un libro digital conmemorativo que recopila sus enseñanzas durante 22 años como maestro de la Fundación Gabo.



Descárgalo aquí 👉🏽 https://t.co/gwpmpfQnvt pic.twitter.com/vg1AQ0Aban — Fundación Gabo (@FundacionGabo) November 29, 2024

Trabajaron en la antología Andrés Martínez Zalamea, Julio Villadiego Cubides, Valentina Hollman Guzmán, Kirvin Larios, María Paulina Ortiz, Diego Fonseca, Jorge Carrión, Ander Izagirre, Omar Rincón, Daniela Rea, Marta Nebot (pareja de Caparrós) y María Teresa Ronderos.

El autor, que acaba de lanzar la apasionante autobiografía Antes que nada, donde revela que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, habla sobre un nuevo proyecto. “Libro nuevo: se supone que en la primera mitad del año próximo se publique en la Argentina la vida de José Hernández contada por Martín Fierro, escrita en los mismos versos gauchescos que Hernández usó para contar la vida de Fierro -dice-. Los versos serán míos, los dibujos de Miguel Rep, y nos gusta mucho lo que está quedando. Mientras, en España, seguramente saquemos algún otro libro, pero hay varios para elegir y todavía no sabemos cuál será”.

Se anunciaron los premios de “La Agenda Revista”

El miércoles, en el Centro Cultural Recoleta, La Agenda Revista -que este año celebra su primera década- entregó los premios de su concurso de no ficción. Para el certamen de la publicación que depende del gobierno porteño se recibieron más de 130 crónicas y perfiles de todo el país. El jurado, integrado por los escritores Juan José Becerra, Hinde Pomeraniec y Santiago Llach, eligió a los tres premiados en función de “la singularidad, la calidad literaria y la mirada que volcaron en sus trabajos”, según se informó. Ya se pueden leer en La Agenda.

Santiago Llach, Tali Goldman, Fernando Brovelli, Hinde Pomeraniec, Juan José Becerra y Ariel Pichersky La Agenda Revista

El primer premio lo obtuvo el periodista Fernando Brovelli, con su trabajo “El hombre que lloró baladas”, un perfil sobre la vida del cantante melódico formoseño King Clave; el segundo, la escritora Tali Goldman, autora de “No se puede querer tanto a alguien”, un texto que relata la vida de una sobreviviente de la AMIA, y el tercero, el escritor Ariel Pichersky, colaborador de LA NACION, por su crónica “Radio Gagarin” que aborda la vida de un astronauta.

Daniel Gigena Por