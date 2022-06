Un misterio, todos los misterios

Somos conscientes de que somos conscientes, y es casi lo único sobre lo que nos hemos puesto más o menos de acuerdo respecto de este asunto. Que existe algo que llamamos consciencia.

Ahora (y lo que sigue no pretende desmenuzar el intríngulis, que tiene no muchas facetas, sino tal vez todas las facetas), somos también conscientes cuando estamos soñando. El soñador es en su sueño un sujeto consciente y puede recordar luego lo soñado. Pero esto ocurre cuando, técnicamente, perdemos, una vez al día y durante varias horas, la consciencia. Linda contradicción.

Algunas de las teorías desarrolladas para abordar este tema intentan hacer pie en un hecho de aspecto sólido: los estados de consciencia e inconsciencia. Pero, resulta que el soñador es consciente en su sueño de un modo semejante (aunque no igual) al del sujeto de vigilia, pese a estar inconsciente. Y, para colmo, la mente tiene la capacidad de darse cuenta de que está soñando.

Conozco el fenómeno de los sueños lúcidos de primera mano, porque los tengo con cierta frecuencia. Absurdo como pueda sonar, uno sabe que está en un sueño, de que el verdadero individuo que somos se encuentra en nuestra cama, dormido, y a la vez somos conscientes de que estamos enfrascados en otra realidad; llámenla onírica, que queda bien y no cuesta nada. ¿Pero entonces? ¿Podemos ser no solo conscientes e inconscientes a la vez, sino que además la mente puede tener una percepción anfibia de sí y del entorno? Abruma esa simultaneidad.

Insisto. Lejos está de mi intención el pretender desarmar este problema sobre el que los sabios vienen discutiendo desde que descubrimos el voluptuoso placer de filosofar. Como verán, estoy evitando con descarada desfachatez todo lo que está en nosotros pero de algún modo no llega a la consciencia. O que llega, caramba, por vía de los sueños. A veces. O por vías mucho menos inocentes.

Pero sigo. Aquí va otra de las aristas: sabemos que el lenguaje y la consciencia están vinculados, pero no podríamos decir que un perro o un gato son inconscientes. En inglés existe una palabra que carece de una buena traducción al español y cuyo significado es vago y a la vez muy versátil: sentient. Ubicua y acomodaticia, se la emplea tanto para expresar que un organismo es capaz de experimentar sentimientos y sensaciones (un perro, un gato) como para decir que es consciente de sí (los humanos y tal vez algún antropoide o los cetáceos, pero no estamos seguros, ni podríamos estarlo). Dos cosas a partir de aquí.

Primera, damos por sentado que lenguaje hay uno solo, el humano. Por lo tanto, concluimos, la consciencia humana es el paradigma. Es cierto, en el actual contexto. ¿Pero qué ocurriría con lenguajes diferentes, tal vez de un orden superior? ¿Cómo sería la consciencia de una especie capaz de producir no ya un solo hilo de sonidos secuenciales, como el habla humana, sino que contara con un aparato fonador polifónico? ¿Mentes polifónicas?

Segunda, todo lo dicho antes depende de un factor que pasamos por alto, que ignoramos con elegancia, pero que es una divisoria de aguas. La experiencia de la consciencia es intransferible. Como fenómeno (no es el único, además) se basa en un acuerdo entre las partes. Nunca creí que los sueños lúcidos fueran posibles. Hasta que los experimenté en carne propia. Pero mi desconfianza, aparte de un gaje del oficio, no era sino el resultado de un dato duro: la consciencia es algo íntimo y privado de lo que solo podemos hablar en primera persona y a lo que accedemos por medio de la consciencia. Vaya.

Ese es otro de los laberintos que encontramos al pensar en esta incógnita que está en la base de todas las demás incógnitas. Al revés de lo que se hace en cualquier otra rama del conocimiento humano, intentamos acceder a la consciencia mediante la consciencia e intentamos definir la inteligencia mediante nuestra inteligencia. Es urobórico.

No pretendía hoy develar estos misterios, que me temo seguirán con nosotros durante mucho tiempo todavía. Pero sí mostrar lo peligroso que es reducir cualquier conflicto humano a una fotocopia en blanco y negro. La que juzga es la consciencia. Y no tenemos idea de qué es. Qué somos.