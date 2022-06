Un pacto con el santo

Un día cualquiera desayunar alfajores, almorzar papas fritas con gaseosa, cenar chocolate en rama, blanco y negro, de la casa de Bariloche que se instaló en Recoleta pero no porque eso no es sano así que cortar vegetales, hervirlos, procesarlos con un poco del agua en que se cocinaron y tomar sopa por las noches, bien caliente.

Dormir a cualquier hora, despertarse tarde los fines de semana, dormir siestas, dormir por gusto, como si la cama fuera el único refugio pero no, mejor regular el sueño y acostarse a la misma hora para tener una rutina, para no perder el tiempo.

Gastar la plata en lo que se quiere, aunque dure poco, ahorrar para comprar ropa, ese par de zapatos carísimo, un celular con tres cámaras pero no, actuar sin gestos de descontrol, juntar dinero para tener una casa propia porque esa es la única manera.

Pasar tiempo con la gente que se quiere y cuando se quiere, dejar de hablar con esa amiga insoportable porque ya no hay nada que decir, aceptar la distancia y no llamarla ni siquiera para el cumpleaños pero no, conservar el vínculo, invitarla a merendar al menos una vez por mes porque la infancia, el colegio primario, los recreos en la secundaria, esas primeras borracheras en su casa.

No hacer ejercicio de ningún tipo porque no se tienen ganas, tal vez algún día poner cumbia, de la vieja, al limpiar la casa y bailar mientras se lustra el mueble porque eso debería bastar pero no, pagar cuatro mil pesos para ir a un gimnasio repleto de gente, sentarse en una bicicleta que no avanza y desde ese punto tan cierto en la vida ver al resto disfrutar y sentirse miserable y pedalear porque ayuda a estar en forma.

Fumar mucho, después de cada comida, antes de entrar a cualquier sitio, en la parada del colectivo, fumar hasta conseguir que el aroma tibio del tabaco, dulce, se impregne con suavidad en el pelo y deje una estela lisa a cada paso, un perfume sobre papel, fumar porque es rico pero no, partir al medio y tirar todos los cigarrillos que quedan por la casa porque daña los pulmones, daña el ambiente, daña la energía, mata; reprimir el recuerdo para no extrañarlo tanto, para hacer de cuenta que no existió.

Renunciar al trabajo, cumplir la fantasía de seguir un sueño joven, pensado tan atrás, y lanzarse sin hacer listas, sin condiciones, no responder las preguntas del qué dirán y llevarlo adelante igual, temblar de la emoción por tan solo pensarlo pero no, no animarse nunca porque hay cuentas por pagar, una familia a la que acompañar, tareas por cumplir.

Maltratar a quien sea de una buena vez, a quien se lo merezca, a quien capaz no; gritarle a los ojos un insulto que seguro más tarde será arrepentimiento, decirlo: te odio, andate al carajo, desaparecé de mi vida, lograr que sufra, que llore, lastimarlo si la pulsión empuja pero no, fingir, contener y seguir soportando, controlar lo que se siente, tragarse la bronca de todo lo que está por delante y que aún no llega con vino tinto y esbozar una sonrisa delicada para que no se note.

Hacer lo que se quiere pero no, hacer lo que queda mejor. Seguir la fuerza de un deseo irremediable y vivo, que lastima el cuerpo con tajos, pero no, taparlo porque es bien visto. Hacerle caso al diablo que está dentro. Escuchar al santo, que está en el mismo lugar.

Pero no. Porque querer sin límites no es correcto. No se permite. Los excesos, la libertad, ponerse siempre en primer lugar, antes que el otro, vivir sin importar si alguien sale herido son maldades y la maldad es un rasgo del diablo y al diablo, se dice, mejor tenerlo lejos. No ofrecerle ningún tipo de trato. Pero existe otro pacto posible, temible. Es el que puede hacerse con el santo y por el que se vive así, sin sobresaltos, sin colores estridentes, en fila. De forma conveniente.