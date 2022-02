Una excursión a la Torre de Babel

Como en casa había un enorme cuarto dedicado exclusivamente a los libros, choqué tempranamente con una emoción horrenda. Supongo que hoy la llamarían experiencia traumática. Para peor, mis interminables incursiones en los anaqueles me expusieron al mismo oprobio no solo muchas veces, sino de diversas maneras. En inglés, francés, alemán e italiano, los volúmenes imposibles de leer parecían estar por todos lados. Como a esa edad ya era un lector ávido, dolieron como una bofetada tras otra.

Lo peor fue cuando llegó la Enciclopedia Britannica, en 1971. Tenía diez años y la promesa era demasiado buena para ser cierta. Es que no, no era cierta. Cuando abrí por primera vez uno de esos volúmenes pesados, de tapa dura color tiza, me encontré con que estaba en inglés. De punta a punta. Para sumar al insulto la humillación, cuando nuestros padres querían conversar acerca de algo que los chicos no debían saber, lo hacían en inglés. Muy sueltos de cuerpo. Total, el pequeño fanático del lenguaje que ya habitaba en mí podía encolerizarse en silencio, no pasaba nada.

Antes de que lo pregunten, no, no iba a una escuela bilingüe ni nada por el estilo. Gracias que nos enseñaron, esos esforzados y olvidados maestros, a leer, escribir, sumar y restar. Hicieron mucho, dadas las circunstancias que debían enfrentar, se los firmo.

En fin, me conformé con las láminas de la Britannica, pero me hice una promesa: esa situación espantosa, la de encontrarme con una página indescifrable, tenía que dejar de ocurrir. OK, ¿pero cómo empezás a decodificar, sin ayuda, una lengua desconocida? No es como en las películas, ya se los digo.

Poco después ocurrieron dos cosas. La primera es que encontré un diccionario raro. En lugar de decir el significado de las palabras, las traducía. Del inglés al español y viceversa. Todavía no sabía que estaba lejos de resolver el asunto, pero fue el primer paso en un camino que sería de los que más felicidad me han proporcionado, junto con la literatura, la naturaleza, el periodismo y la música.

Lo otro que ocurrió fue increíble. Una tarde, vino al bazar de mi abuelo uno de sus paisanos y se pusieron a hablar en gallego. Como éramos muy compinches, tan pronto su amigo se retiró le pregunté qué era eso que había hablado.

–Galego, hombre, qué pregunta.

Le pedí que me enseñara, y muy pronto estaba entendiendo mi primer idioma extranjero, el galego, lengua preciosa y muy accesible para los hablantes de español, que se emparenta con el portugués, pero que luego, en la universidad, aprendería que sus historias son muy diferentes, a pesar de la cercanía geográfica de ambos territorios.

Hacia finales de la primaria seguía lidiando con el inglés, pero cuando empecé a chapurrear en galego, noté que me costaba menos avanzar en mis primeras lecturas (torpes, fragmentarias, erráticas, erróneas) de la Britannica. Estaba experimentando una verdad universal: más idiomas sabés, más fácil te resulta aprender uno nuevo.

Luego llegaron la secundaria, el francés y el latín. Claudia in schola est. Esa fue la primera frase, engañosamente sencilla, que la profesora Wendt escribió en el pizarrón. Nunca me voy a olvidar; ¡la había entendido! El latín fue como inyectar óxido nitroso en un motor. Después de Horacio y Virgilio, los otros idiomas conocidos (o sea, los indoeuropeos) me parecieron un trámite. Lo anoto para los que sostienen que “aprender una lengua muerta no sirve para nada”. No debe haber razonamiento más miope y falaz en este mundo.

La universidad fue una fiesta. Era una locura haber elegido Letras, me decían, pero ahí me encontré con todos los idiomas, incluido el sánscrito. Me quedaron varias deudas: el árabe, el chino, el coreano (que conocí superficialmente gracias a amigos muy queridos), el japonés, el ruso, los idiomas del África subsahariana y el guaraní, una lengua aglutinante y polisintética que me avergüenza no conocer mejor. Entre otros. Ya habrá tiempo.

Hace unos años fui a dar una charla a la facultad de derecho. En un pasillo vi un cartel que proclamaba una supuesta victoria estudiantil: la eliminación del inglés como materia, salvo en la especialización de derecho internacional. Y se me hizo un nudo en la garganta.