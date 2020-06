"I know this much is true", la melancólica nueva serie protagonizada por Mark Ruffalo Fuente: Archivo - Crédito: HBO

Los creadores de la industria audiovisual leen libros, en especial novelas y memorias de personajes atípicos. Está claro: un catálogo de historias de autores de primer orden como Philip Roth, Stephen King, John le Carré y Pierre Lemaitre abastece la producción de series , uno de los consumos culturales predilectos en los días de aislamiento social preventivo y obligatorio . Si bien no es nueva, esta fórmula se probó como eficaz y pone de relieve el trabajo de los guionistas que, en muchas ocasiones, son además grandes escritores: el ejemplo más claro es el de Richard Price. Después de éxitos basados en ficciones y no ficciones de Svetlana Alexiévich , George R. R. Martin, Margaret Atwood , Roberto Saviano, Arthur Conan Doyle y el imperecedero Bram Stoker , otros nombres figuran en los créditos de la pantalla chica.

Richard Price adaptó al formato de serie la novela El visitante (2018), de Stephen King, donde se investiga la violación y el brutal asesinato de un chico cometidos por un profesor de lengua y entrenador de béisbol. Para la serie de HBO The Outsider , Price optó por darle más relieve al pulso policial de la historia mientras, de a poco, se centra en la trama sobrenatural y de horror. En El visitante reaparece el personaje de Holly Gibney, una detective con ciertos poderes especiales que estaba presente en la "trilogía de Bill Hodges" de King, integrada por Mr. Mercedes , Quien pierde paga y Fin de guardia .

La serie de HBO "The Outsider" se basó en la novela "El visitante" (2018), de Stephen King, donde se investiga la violación y el asesinato de un chico cometidos por un profesor de lengua y entrenador de béisbol Fuente: Archivo - Crédito: EFE/Maja Hitij

Recursos inhumanos (2010) , del escritor francés Pierre Lemaitre , cuenta la historia de Alain Delambre, un ejecutivo desempleado en la cincuentena de su vida que, de a poco, empieza a tener impulsos violentos. "No me viene a la memoria ningún momento en el que haya querido matar a nadie. Sí que he tenido ataques de ira de vez en cuando, pero nunca la voluntad real de hacer daño. De destruir. Así que, claro, estoy sorprendido. La violencia es como el alcohol o el sexo: no se trata de un fenómeno, es un proceso", reflexiona el antihéroe, que en la serie de Netflix encarna Eric Cantona, exfutbolista que luego de retirarse del mundo deportivo se convirtió en actor. Dirigida por el libanés Ziad Doueiri, la serie basada en este thriller empresarial tiene guion del mismo Lemaitre y de Perrine Mangaine.

"La conjura contra América", distopía histórica de Philip Roth, parte de la derrota de Roosevelt en las elecciones de 1940 Fuente: Archivo - Crédito: www.thedailybeast.com

La conjura contra América , de 2004, es una de las grandes novelas del estadounidense Philip Roth, una "distopía histórica" que se inicia con la derrota de Franklin D. Roosevelt en las elecciones presidenciales de 1940 y el ascenso al poder de Charles Lindbergh, que elucubra una alianza de Estados Unidos con la Alemania nazi. David Simon (el cerebro detrás de The Wire ) adaptó la novela de Roth para la serie de HBO, de seis episodios, protagonizada nada menos que por Winona Ryder , Jonh Turturro, Zoe Kazan, Morgan Spector y Anthony Boyle. A la luz de los acontecimientos en Minneapolis luego del asesinato de George Floyd , tanto la novela como la serie alumbran nuevos sentidos.

En AMC está disponible El infiltrado , adaptación al formato de serie televisiva de la novela de espías del británico John le Carré publicada en 1993. Protagonizada por Jonathan Pine, un exsoldado inglés que se convierte en miembro del servicio de inteligencia británico, la historia cuenta el ingreso de Pine como infiltrado al círculo de confianza del traficante de armas Richard Onslow Roper. Esta coproducción británico-estadounidense está dirigida por Susanne Bier y encabezan el elenco Olivia Colman, Hugh Laurie y Tom Hiddleston. Más británica que el té de las cinco

"Poco ortodoxa", gran éxito de 2020, está basada en las memorias de la estadounidense-alemana Deborah Feldman Crédito: Netflix

Uno de los éxitos de 2020 de Netflix es Unorthodox, serie de cuatro episodios que cuenta la historia de Esty Shapiro , una joven que intenta escapar de la comunidad judía ortodoxa a la que pertenece. La serie está basada en las memorias de la estadounidense-alemana Deborah Feldman, que se publicaron en 2012 con el subtítulo The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots. Allí, la autora relata cómo dejó a su marido y huyó de su entorno familiar en Estados Unidos e inició una nueva vida en Alemania. Feldman es una de las cinco protagonistas del documental #Female Pleasure , de Barbara Miller, que se puede ver en YouTube. La editorial Lumen anticipó que publicará en noviembre la versión en español de Poco ortodoxa .

I Know This Much Is True ("Sé que todo esto es verdad"), la melancólica serie protagonizada por Mark Ruffalo , está basada en la novela homónima de Wally Lamb publicada en 1998. La historia de los gemelos Birdsey, de gran tensión dramática pero narrada con giros de humor oscuro, reserva varias sorpresas a los lectores así como también a los que siguen la serie, ambientada en Three Rivers, Connecticut, a lo largo de los años entre 1969 y la década de 1990. La adaptación de la novela, que tiene más de novecientas páginas, estuvo a cargo de Derek Cianfrance (director de la serie) y Anya Epstein. En español solo se conoce la primera novela de Lamb, Tocando fondo , de 1992.

"Hollywood" se apoyó en "Servicio completo. La secreta vida sexual de las estrellas de Hollywood", de Scotty Bowers y Lionel Friedberg Fuente: Archivo - Crédito: Netflix

Disponible en Netflix, la serie Hollywood , de Ryan Murphy , se basó en un libro de memorias picantes. En este caso, la reescritura de la historia de la meca del cine en los años de posguerra hecha por representantes de las minorías más perseguidas (negros y homosexuales) en el gran país del Norte se apoyó, en parte, en Servicio completo. La secreta vida sexual de las estrellas de Hollywood , de Scotty Bowers y Lionel Friedberg. En su libro, Bowers devela episodios eróticos de celebridades como Katharine Hepburn , Antony Perkins, Cole Porter, Errol Flynn, Laurence Olivier y, como se ve en la serie, Rock Hudson , que accedían a diversos "servicios" sexuales a cambio de dinero. Se publicó en 2012 y lo tradujo al español el sello Anagrama.