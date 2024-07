Escuchar

Los problemas de Boeing parecían haber empezado a suavizarse, al menos en lo que concierne a su imagen pública, cuando su nave Starliner despegó normalmente, luego de numerosas demoras, con rumbo a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés).

Pero fue un breve descanso para el gigante estadounidense, emblema de la industria de ese país y parte sustancial de su historia reciente. Aunque los dos astronautas, Butch Wilmore y Suni Williams, llegaron a la ISS, las fallas en la cápsula de Starliner son tantos que ahora no pueden volver. La estadía de una semana ya lleva más de 50 días y Boeing todavía no sabe cuándo podrá traerlos de vuelta. Es una escena que se repite en la así llamada carrera espacial. Encandilados por las fantasías de Hollywood, tendemos a creer que ir o volver del espacio es relativamente sencillo. En la práctica, es una de las labores más brutales e intimidantes que ha enfrentado la civilización. La frágil y para nada envidiable situación de Wilmore y Williams, no obstante, ofrece una buena ocasión para reflexionar sobre la salud de nuestro planeta. Si es tan complicado llevar y traer dos personas a una estación en órbita, ¿qué tan realista es ver a Marte como un salvavidas para la humanidad? Es pregunta.

Temas Catalejo