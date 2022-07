Vestida para matar

A ella no se la ve. Solo se exhibe parte de sus piernas y de sus pies. Obviamente que lo que se intenta destacar es el par de zapatos que Massaro, la famosa zapatería francesa creada a fines del siglo XIX, diseñó para Chanel. Y ella los desfila durante una sesión de fotos en la casa de subastas londinense Bonhams. El precio estimado es de entre 716 y 955 dólares. Si bien el verde satinado y las plataformas llaman la atención, lo que sorprende son los tacos: esas dos pequeñas pistolas hechas de cuero que apuntan según hacia donde se mueven los pies. Pueden gustar o no, ser cuestionables como símbolo, divertidas como recurso. Más allá de lo que a cada uno le provoquen, sin duda interpelan. Y tal vez de eso se trata la moda, que como la definía la propia Coco Chanel: “Tiene que ver con ideas, la forma en que vivimos y lo que está sucediendo”. Aunque pese, esas armas quizá demuestren que no estaba errada.