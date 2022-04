Viaje a través de la tristeza

Eva Meijer nació en Hoorn, Países Bajos, en 1980. Como ocurre con casi cualquier persona en estos tiempos, no es difícil acceder al menos a una parte de su vida mediante un rápido sobrevuelo por Internet. Así me entero de que no solo se doctoró en Filosofía por la Universidad de Ámsterdam, sino que también es artista, cantautora, escritora. En sus redes y en su sitio web desbordan las fotografías, los dibujos, las menciones a publicaciones, y un nutrido CV donde las intervenciones académicas se codean con la escritura de ficción, la no ficción, las performances e intervenciones artísticas. ¿Es posible que para alguien con este nivel de productividad, de palabra y visión derramadas sobre el mundo, la depresión haya sido –y sea– una espada de Damocles que pende sobre cada acto cotidiano? Sí, es posible.

“El riesgo de las enfermedades de la cabeza es que tu corazón se cierre por completo”, escribe Meijer en el recientemente publicado Los límites de mi lenguaje. Meditaciones sobre la depresión (Katz Editores). La autora es inteligente, sabe en qué mundo habita, leyó a las grandes voces que nutrieron el pensamiento occidental, distingue muy bien los riesgos de la literatura del Yo, la lejanía de la argumentación académica, lo endeble de la autoayuda. Así y todo afronta el riesgo de escribir un libro en primera persona que no le escapa a la referencia erudita pero asume la eficacia del lenguaje sencillo. Y se anima a proponer eso que en un manual de autoayuda llamaríamos “tips” y que aquí adquiere la hondura de la transmisión de experiencia, la inclusión de una lista de fuentes para quien quiera seguir investigando y una suerte de abrazo hecho de palabras, eso que ocurre cuando alguien te dice “yo también estuve ahí”.

"Los límites de mi lenguaje. Meditaciones sobre la depresión", de Eva Meijer (Katz Editores) gentileza

Momento de confesión: leo a Meijer, el modo en que describe cómo el mundo pierde sus colores cuando las garras de la depresión asoman, y sé de qué habla. También lo supe al leer al británico Mark Fisher, que en Realismo capitalista enlazaba la crítica feroz a los efectos del thatcherismo en su país con el testimonio de sus propias e intermitentes depresiones. Hay algo oscuramente civilizatorio en un padecer que Fisher analizaba desde el cristal del marxismo y Meijer recorre con una mirada que va del existencialismo de Sartre y Camus y la teoría lingüística de Wittgenstein al posestructuralismo de Foucalt y Derrida, para luego volver bastante más atrás, llegar a los orígenes de Occidente y abrevar en los principios del estoicismo.

“Mi trabajo le da un sentido a mi vida en términos de contenido, me estructura a mí y a mis días. Me armé una rutina que me mantiene en pie. Lo que ayuda es que soy una persona deprimida optimista: tengo ganas de expresarme, soy disciplinada y luchadora”, escribe Meijer. Y agrega: “Me he entrenado para vivir así y me funciona; para alguien que no da la existencia por sentada, poder cultivar una actitud así ya es bastante”.

Es que a estos raros animales que somos los seres humanos, vivir no nos resulta necesariamente fácil. El nacimiento nos arroja a una existencia a la que nunca terminaremos de entender y a la que el calificativo de “absurda” le hace notable justicia. Atravesar una depresión implica tocar casi sin mediaciones una zona oscura, muy oscura, del sinsentido. Y nadie sale indemne de algo así. En una bella metáfora, Meijer habla de los árboles que, impedidos de crecer sin obstáculos hacia lo alto, exhiben las cicatrices de lo que los fue deformando: ramas quebradas por el granizo, moho, huecos hechos por pájaros o insectos.

Las largas caminatas con su perra Pika son parte del modesto recetario propuesto por la autora, junto con el entramado de redes de amor y cuidado, y cierta prevención frente a lo ensordecedor del ruido social. “No se trata de vivir, sino de vivir bien”, nos dice, citando a Séneca. No estaría mal recoger el guante.