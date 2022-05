Vivos y maravillados.

De todos los misterios que nos rodean, el más sobrecogedor es el de la vida. Sin darse cuenta, uno tiende a creer, porque vive en este planeta milagroso, que el universo rebosa de seres vivos. Es al revés. Unos pocos kilómetros fuera del mundo los verdes valles, los peces del atardecer y las metrópolis inundadas de gente apresurada desaparecen, la temperatura desciende a 270 grados bajo cero y la atmósfera, a la que por supuesto damos por sentada, ya no está. Además, ahí afuera la radiación ionizante y las distancias incomprensibles convierten al cosmos en el más hostil de los desiertos, y en el más inconmensurable. Bello y letal.

Desde luego, y a pesar de la Paradoja de Fermi, estoy seguro de que habrá otros diminutos paraísos en la inmensidad vacía, reductos donde la materia se despabiló y originó un ecosistema que hace esto extraordinario y a la vez excepcional, vivir. Pero no es la regla (si lo es –y en esto me tomo el atrevimiento de recurrir a la misma hipótesis que plantea Stanislav Lem en el último texto de su fantástico Vacío Perfecto– algo lo mantiene prolijamente oculto a los ojos de nuestra joven y violenta civilización).

Por supuesto, muchas cosas en el universo son extraordinarias o excepcionales e incluso ambas a la vez. Pero la vida ha desarrollado un truco que nos deja boquiabiertos. Al revés que la materia inerte, se abre paso y origina más vida. Eventualmente, 3000 millones de años después, esas primeras bacterias tímidas del océano primigenio evolucionarán hasta alcanzar la consciencia y preguntarse por sí, por su origen y por su destino. La frase, que se popularizó con una taquillera película de Hollywood, no puede ser más cierta: la vida se abre paso.

El grito me llegó de los fondos del jardín, donde nuestra planta de maracuyá se extiende majestuosa, pero todavía estéril, por más de seis metros. Fui a ver qué pasaba. Pasaba algo increíble. En algún momento, en el mes que pasó desde que escribí la historia de esta planta, había aparecido un fruto, gordo, verde y turgente. Una rareza, pensé. Pero entonces descubrimos otro. Y otro. Y otro más. La enorme enredadera estaba ahora cargada de fruta, cada una con semillas bien formadas. Las flores que durante al menos dos años se cayeron, resecas y yermas, ahora se había vuelto enormes frutos aún inmaduros, pero promisorios.

Me quedé mirando la planta inmensa, tratando de entender, hasta que me di cuenta de que había media docena de posibles explicaciones que, de todos modos, no iba a develar ese domingo de sol. Alrededor, y pese a que empezaba a llegar el tiempo fresco, revoloteaban los abejorros y las avispas, y las hojas estaban llenas de orugas y alguna que otra chinche; solo que ahora, con la planta en su plenitud, no le hacían ningún daño visible. La semillita que saqué de aquel maracuyá que compré en el super unos años atrás había engendrado un medio ambiente por derecho propio. La vida se abre camino, es la verdad, y además tiene esta abrumadora capacidad de desplegarse y así alimentar, cobijar y crear las condiciones para la diversidad. Si eso no es una lección, no sé qué es.

Hay un instante en la historia de este planeta en el que unas moléculas que hasta entonces eran inertes, aunque ya habían alcanzado un potencial inusual, empiezan a hacer copias de sí. En rigor, es un largo proceso, pero la vida en algún momento se despereza e inicia un fenómeno tenaz de ramificaciones imprevistas. Existimos gracias a ese hálito vital invencible. Pero con una vuelta de tuerca. Los seres vivos estamos hechos de elementos químicos que se originaron en el núcleo de estrellas que hace mucho dejaron de existir y, en su último estertor agónico, esparcieron esos nuevos elementos por millones de años luz, hasta que coagularon en el disco de acrecimiento de un nuevo sistema solar en los arrabales de una galaxia, y aquí estamos. Vivos.

Vivos y maravillados.