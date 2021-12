¿Y los aplausos?

¿Recuerdan cuando se aplaudía al personal de salud desde los balcones, al principio de la pandemia? Una vez está bien, es un gesto. Dos veces, bueno, se enfatiza el gesto. Pero no. Muy pronto (muy nuestro) lo convertimos en ritual.

El fenómeno ahora dio toda la vuelta, un proceso que no es extraño en los rituales, y el día de Navidad un médico del Santojanni terminó lastimado por un energúmeno que pasó del insulto y los escupitajos al puñetazo, a la lesión. De la veneración ritual a la furia destructiva. ¿Dónde están los aplausos y los vítores ahora? Estaban testeando a casi una persona por minuto; ese día se los merecían igual que dos años atrás. El personal de salud debió contar con mejores salarios, mayor contención, más herramientas y mejor logística, no con rituales épicos. Necesitaban ser tratados como seres humanos, no como héroes olímpicos.

El aplauso ritual sirvió para tapar las mismas carencias que dos años más tarde causan una demora que el psicópata de turno, en su ombliguismo prepotente, no puede procesar y tira la trompada. Como el mismo médico observó, valiente y me imagino que también cansado de todo, no hubo ni la más mínima empatía de parte de los violentos ese día. Ni hablemos de aplausos.