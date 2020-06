Oscar Ruggeri Crédito: captura tv

25 de junio de 2020 • 13:51

El programa 90 Minutos de Fútbol volvió a transmitirse en vivo, y regresó la fantasía de Oscar Ruggeri al aire. En otra de sus desopilantes intervenciones, el Cabezón confesó que está cumpliendo una promesa con motivo de la cuarentena .

"Esta bermuda lleva 70 días sin lavarse . El calzoncillo me lo cambié todos los días. Hasta que no salgamos del encierro, no me la saco", explicó el exdefensor central sobre su atuendo. Al mismo tiempo, lo mostraba a la cámara.

Enseguida, sus compañeros lo acusaron de anti-higiénico . "Vos sos Oscar Ruggeri. Que este programa no les llegue a (Karl Heinz) Rummenigge y Gary Lineker", dijo el conductor del envío, Sebastián Vignolo. Y le ejemplificó el caso de Lothar Matthaus, un tipo que empilcha bien . "¿Y qué me importa? ¿Si Mathews tiene 70 mil millones de dólares y Rummenigge es dueño de Alemania ?", le respondió el campeón mundial '86.

Sobre promesas , el animador del programa le dijo que primero tienen que cumplir "la que hay que cumplir", en relación a llevarle la copa del mundo ganada en 1986 a la virgen de Tilcara . "No me vengas a mí con ese verso que hay gente involucrada. Yo no tengo nada que ver ahí", se excusó el ex-San Lorenzo.

Por otra parte, Ruggeri contó que salió de la casa para hacer algunos trámites y compartió la extraña sensación vivida: "Fui al banco y a vacunarme. Me puse el pantalón largo. No sabés lo mal que me sentía . Nos vamos a tener que adaptar nuevamente. No sé si se me agrandaron los gemelos, o si engordé", expuso.

Finalmente, confesó que tiene que cambiar el sillón: "Tengo marcado ahí mi hueco". Y Vignolo cerró el sketch con un pedido: "Que no levanten esto porque me muero si lo ven (Walter) Zenga o (Michel) Platini". "Platini que va a ver si está en cana", le recordó Ruggeri.