A ocho meses del nacimiento de su hija Mavie, Neymar fue nuevamente padre y presentó a Helena

El viernes, Neymar Jr. sorprendió a sus seguidores con un importante anuncio: se convirtió en padre por tercera vez. El delantero, que ya tiene a Davi Lucca (12) y Mavie (8 meses), presentó, en fotos, a su bebé, Helena.

A través de un tierno posteo en Instagram, el exdelantero del FC Barcelona le comunicó no solo a sus 223 millones de seguidores, sino también al mundo, que, a principios de este mes, fue nuevamente papá. “Helena”, a modo de compartir el nombre de su hija. A su vez, agregó la fecha de su nacimiento: “3/7/2024″.

Neymar presentó en redes a su hija Helena (Foto: Instagram @neymarjr)

Sus palabras estuvieron acompañadas por unas tiernas postales. En la primera se pudo ver a la bebé en su cuna, en lo que parecía la unidad de cuidados intensivos neonatales, mientras su padre y su hermano mayor la observaban a través de un vidrio. En la segunda imagen, en tanto, una persona del personal de salud levantó a la bebé, quien lucía un enterito blanco y un gorrito, para que todos los familiares que estaban afuera de la sala pudieran verla.

Asimismo, el deportista brasileño publicó un tierno video de su hija recién nacida mientras dormía. La última foto, en tanto, fue de Davi Lucca, quien sostenía a su hermanita menor en brazos.

Rápidamente, sus amigos y seguidores reaccionaron a la publicación y lo felicitaron por su flamante nueva paternidad. En cuanto a la madre de la bebé, según trascendió, se trata de la influencer Amanda Kimberlly, con quien Neymar habría tenido un affaire mientras estaba en pareja con Bruna Biancardi.

Neymar fue padre por tercera vez y presentó a Helena (Foto: Instagram @neymarjr)

Cabe mencionar que, además de Helena, Neymar tiene otros dos hijos. El mayor, Davi Lucca da Silva Santos, tiene 12 años y es fruto de su relación con Carolina Dantas. Asimismo, el 6 de octubre de 2023, el futbolista anunció el nacimiento de su hija Mavie, fruto de su relación con la modelo, Bruna Biancardi. “Llegó a completar nuestras vidas ¡Bienvenida, hija! Ya sos muy amada por nosotros. Gracias por elegirnos”, escribió la flamante madre en un posteo que incluyó fotos de la recién nacida.

La bebé junto a su hermano mayor (Foto: Instagram @neymarjr)

Tras varios escándalos y rumores de infidelidad, en noviembre, a poco más de un mes del nacimiento de su hija, Bruna Biancardi confirmó su separación del futbolista tras tres años de noviazgo. “Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, rumores y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie”, expresó la influencer en un comunicado. “Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Muchas gracias”, sentenció.

Tras la ruptura, los ex trataron de tener una buena relación por el bien de su bebé. En abril se reunieron en familia para celebrar los seis meses de su hija y ya compartieron varios eventos junto a la pequeña.

La controvertida actitud de Neymar en pleno festejo por los seis meses de su hija

Hace unos meses, Neymar fue foco de críticas a raíz de una controvertida actitud que tuvo, justamente, durante el festejo de los seis meses de su hija Mavie. El futbolista se ubicó en la mesa junto a su exmujer y su bebé, sin embargo, mientras cantaban la canción de cumpleaños, desvió la vista de su familia y posó los ojos en el celular que estaba a su lado. Los usuarios de las redes, que prestan atención a todos los detalles, notaron que lo que hacía en ese momento eran apuestas virtuales de póker.

Esto generó indignación entre los usuarios, quienes cuestionaron esta actitud del exdelantero del París Saint-Germain. “El tipo ni siquiera puede disfrutar el momento, es más adicto al póker”; “Me daría vergüenza publicar un video como ese, en el que se ve claramente al padre más involucrado en el póker con el móvil que en las felicitaciones de su hija” y “El famoso ‘juego online no tiene pausa’”, fueron algunas de las críticas que recibió Neymar.

