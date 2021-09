“A River lo ayudan los árbitros”

El presidente Fernando Miele elevó la voz, el técnico Oscar Ruggeri escondió su pensamiento. El dirigente disparó, alto y fuerte; el entrenador, otra vez, prefirió el silencio cómplice.

Presuroso, tras conversar con el vicepresidente Alberto Carrasco, se marchó rumbo a su camioneta, puso primera y se fue. ¿Podemos hablar un minuto?, fue la pregunta de La Nación . "No, me voy", dijo primero, una síntesis de la semana que se fue. "Muchas felicidades", señaló después. Pero Miele, a metros de Ruggeri, no tuvo reparos en ofrecer su particular visión del mundo de la pelota. "River está ayudado, pero no lo digo como llorón. River siempre fue ayudado", comentó.

Siguió por el mismo camino. "Los jueces no son malos, lo que pasa es que algunos siempre le dan una mano. Es eso. Para mí, el árbitro se equivocó. El penal de River no fue y hubo una falta muy clara de Yepes a Tuzzio que fue ignorada", completó.

Mientras reiteraba que "por ahora no hay nada de nada", en cuanto a los posibles refuerzos, aclaró que Elizondo acertó en seguir el partido, a pesar de las reiteradas bombas de estruendo. Luego, apuntó al año próximo. "¿Qué le falta al equipo? Explosión en el ataque: eso pasó en casi todo el campeonato", dijo. Uno a uno, los jugadores azulgranas se retiraron ovacionados por los numerosos curiosos que se habían instalado en las cercanías de los vestuarios. La mayoría lucía las camisetas que minutos antes transpiraron los futbolistas. Entre gritos, empujones y pedidos de autógrafos, se escuchó una frase de Leandro Romagnoli. "No se nos dio, hicimos todo por ganar, pero no pudo ser. Yo creo que el año que viene vamos a ser campeones", dijo. Otra frase, esta vez de Ameli, en la misma sintonía que el volante. "Si el año que viene seguimos así, somos campeones", dijo.

Según los protagonistas, un futuro de grandeza los espera. Habrá que esperar unos meses.

