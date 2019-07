David Duval, el estadounidense que se transformó en el dueño de uno de los registros más negativos de la historia del golf. Fuente: Archivo - Crédito: Dpa

El British Open que se está jugando en el Royal Portrush Golf Club, en Irlanda del Norte, ya tiene un nuevo récord en su primera vuelta, pero esta vez es negativo. David Duval, el estadounidense que conquistó 13 títulos de Grand Slam y fue N° 1, firmó la peor tarjeta recogida en un Open, con 14 golpes en el hoyo 7, que es par 5. Con esta marca, Duval logró la peor marca en un hoyo en los últimos 69 años. Además se trata del peor registro de un Abierto en 22 temporadas.

Duval tuvo que jugar un tercer golpe provisional después de mandar dos a la maleza y cuando ya había jugado su sexta pelota, se percató de que esa tercera no era la suya, por lo que fue penalizado con dos tiros más y tuvo que volver al lugar donde había jugado la bola equivocada. "Fue una pesadilla de vuelta. En el 7, un marshall dijo que había encontrado mi bola, le pregunté que si era una Titleist 2 y me dijo que sí. Yo vi el 2 y supuse que era la mía, pero al verla en el siguiente golpe me di cuenta de que estaba equivocado", contó.

Al no encontrar la suya se añadió un nuevo golpe de penalidad por pelota perdida y tuvo que volver al tee de salida para jugar su noveno golpe. El hoyo, finalmente, lo completó en seis golpes más y tuvo que cargar con ese 14.

El veterano golfista de 47 años ya había comenzado con dos birdies en los dos primeros hoyos, pero en el hoyo 5 le cayó nónuplo bogey (9) y a partir de allí, le tocó la desgracia, por lo que después terminó la vuelta con 91 golpes. Este registro es el segundo peor de la historia de un torneo que cumple 148 ediciones y quien hasta ahora lleva el récord es Hermann TIssies con 15 golpes, en el par 3 de Troon, en el año 1950.

Cabe destacar que David Duval ya casi no juega torneos desde el año 2007 y se dedica a comentar torneos de golf por televisión.