Después de haber quedado tercero en la segunda división inglesa con 83 puntos, por detrás del campeón Norwich y el también ascendido Sheffield United, el Leeds de Marcelo Bielsa comenzará este sábado un nuevo sueño: visitará al Derby County de Frank Lampard en la ida de las semifinales de los playoffs que entregan un boleto para la próxima temporada de la Premier League. La vuelta se disputará el miércoles en Elland Road y, en caso de que el conjunto del rosarino se imponga en el global, enfrentará al ganador de la serie entre West Bromwich Albion y Aston Villa en la final del 27 de mayo en el Estadio de Wembley.

Si bien el futuro del Leeds es incierto, el propio Bielsa confirmó la primera certeza de su equipo en los inminentes playoffs: su equipo no tirará la pelota afuera si se repite una situación similar a la que protagonizó en el encuentro frente al Aston Villa, posible rival en la final, en la anteúltima jornada del campeonato.

En aquella oportunidad, en busca de un milagro para arrebatarle al Sheffield United el segundo ticket rumbo a la máxima categoría inglesa, su equipo se había adelantado en el marcador con un polémico gol de Mateusz Klich. Con el nueve rival tendido sobre el campo de juego, los rivales e incluso algunos jugadores propios frenaron su carrera salvo Tyler Roberts, quien recibió sobre la banda izquierda y metió un pase en profundidad para el mediocampista polaco que recortó hacia adentro y definió con un derechazo para adelantar al Leeds en el marcador.

La acción instantáneamente despertó el enojo del Aston Villa: los jugadores emprendieron un efusivo reclamo hacia sus pares rivales mientras el banco de suplentes, con John Terry a la cabeza, replicaba su furia a un costado de la cancha con el propio Bielsa como destinatario. Ante tal escenario, el rosarino le exigió a sus jugadores que se dejaran empatar y Albert Adomah estableció el 1-1 final sin oposición más allá de la solitaria resistencia del capitán Pontus Jansson.

El antecedente no se repetirá en los playoffs, después de que Bielsa decidiera junto a su plantel que no tirarán la pelota afuera por una lesión rival: será el árbitro quien tendrá que interrumpir el partido para que el afectado en cuestión reciba atención médica: "Hemos llegado a una decisión en común con los jugadores, decidimos adaptarnos al 100% de las reglas y entendemos que si tenemos un jugador caído no tenemos que tirar la pelota afuera. También pensamos que si un jugador del equipo rival está en el piso, no debemos interrumpir el partido y tirar la pelota afuera", anunció Bielsa el último jueves.

En la previa del cotejo, Bielsa pretende reunirse con Frank Lampard, entrenador del Derby con quien ya protagonizó un cruce por el espía enviado por el argentino a su entrenamiento, y con el árbitro para comunicar su decisión en la previa del primer cruce de playoffs: "Todos sabemos que esa decisión debe tomarla el árbitro. Antes del partido le transmitiremos nuestro comportamiento al árbitro, al entrenador y al capitán del Derby".

En la misma conferencia de prensa, Bielsa plasmó su enojo ante un periodista que le preguntó si volvería a espiar al Derby County: "Sabés que es un crimen espiar. ¿Lo sabés? ¿Sabés que fue un crimen?. Cuando se tiene un nivel de ignorancia y se trabaja como periodista, cuando se tiene derecho para hacer preguntas sabiendo las respuestas, y cuando no asume la ironía y sigue hablando de lo que ignora, usted merece una respuesta sin ninguna conclusión. Hacés tu pregunta sabiendo que observar al oponente ahora está sancionado, lo sabés perfectamente y preguntés. Negás el hecho de que sabés la respuesta y sabés que recibí una sanción. ¿Es una broma? Si lo fue, no la entiendo. Pero no es porque no tenga sentido del humor. No sos gracioso", concluyó el argentino, quien pagó una multa de 200.000 libras (257 mil dólares) que el club recibió por el caso de espionaje.

Después de una campaña extenuante en el Championship, Bielsa intentará rubricar el retorno del Leeds a la Premier League después de quince años. El fair play, en tanto, quedará en manos del árbitro.