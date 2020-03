Maradona en acción, en el Mundial de España 82 Crédito: Twitter

La televisión en tiempo de cuarentena es una variante para combatir el aburrimiento que el encierro puede provocar, sobre todo para aquellos amantes del deporte que no pueden disfrutar de ningún evento debido a la suspensión de todas las competencias a nivel mundial por tiempo indeterminado. Así, los partidos en vivo de cualquier disciplina deberán esperar, por lo que los canales de TV empiezan a buscar alternativas para sus programaciones diarias.

Documentales y series de Netflix, YouTube y demás plataformas son otras opciones para paliar la falta de la acción deportiva en esta cuarentena. Por eso, LA NACION ofrece a diario un menú que ayude a calmar la abstinencia deportiva.

Qué hay para ver este jueves 19

ESPN 30x30: Reggie Miller vs. The New York Knicks

Dónde verlo: hoy a las 21 - ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 626/1626 HD)

Reggie Miller aplastó los corazones de los fanáticos de los Knick en varias ocasiones. Pero las Semifinales de la Conferencia Este de la temporada 1995 fueron las que solidificaron a Miller como enemigo número 1 en la ciudad de Nueva York. A falta pocos segundos para el final del primer juego y con su equipo perdiendo por 105-99, el 31 de Indiana Pacers anotó ocho puntos en 8.9 segundos para darle a su franquicia una victoria asombrosa. Esta actuación, clave en su carrera, combinada con sus cruces con el director de cine Spike Lee, el fanático de los Knicks siempre sentado en primera fila, convirtió a Miller en lo más destacado de los playoffs de la NBA de 1995.

Argentina en los Mundiales

Dónde verlo: hoy a las 12 - DEPORTV (CV 100 - 631/1631 DTV)

En esta edición, tres partidos del seleccionado dirigido por César Luis Menotti en España 1982, que contaba con Diego Armando Maradona. Los enfrentamientos contra Hungría, El Salvador e Italia. Casi cinco horas de fútbol llenas de recuerdos y emociones.

Les Bleus: Una historia de Francia (1996-2016)

Dónde verlo: Netflix (documental)

"Les Bleus" recorre 20 años de historia de la selección francesa de fútbol Fuente: AFP

"El deporte es política". Con esta frase abre el documental que repasa 20 años en la historia de la selección de fútbol de Francia. El film plantea un paralelismo histórico entre el seleccionado y la Francia misma: el punto de partida está fijado en 1996, en un comportamiento racista que buscaba evitar la participación de jugadores no nacidos en en el país. Con muchos de ellos, dos años después, en París, Francia ganaría el primer Mundial de su historia.

Fórmula 1: Drive to Survive

Dónde verlo: Netflix (serie, dos temporadas)

Una actividad donde la muerte acecha en cada curva, donde la norma es circular a más de 300 kilómetros por hora y los picos de gloria y los abismos del fracaso se chocan todo el tiempo. Esta serie documental de dos temporadas lo tiene todo: el drama de cada carrera, empezando por el gran premio de Melbourne que tiene al piloto local, Daniel Riccardo, como su protagonista. Un carismático personaje que a medida que transcurran los episodios se encontrará con su enemigo natural y compañero de equipo, el joven Max Verstappen, y con las intrigas políticas que influyen en los resultados más allá de lo que ocurre en las pistas.

A los que siguen de cerca la Fórmula 1, la serie no les contará nada nuevo, pero sí les habilitará una mirada especialmente cercana del deporte que incluye a los corredores, los dueños de los equipos y los directores que se desviven por llegar a la meta aunque no estén arriba de los autos. Para los que no conocen nada de automovilismo, este ciclo también resulta imperdible por la calidad de su realización y montaje que tiene tanta -o más- intriga y emoción que las mejores ficciones.

Messi: La película

Dónde verlo: DirecTV Go (plataforma exclusiva de abonados a DirecTV)

"Messi: La película", una de las ofertas televisivas de DirecTV Go Crédito: DirecTV

"Messi, la película", dirigida por Alex de la Iglesia, es un documental de 90 minutos. La película no deja de ser la versión definitiva de la historia de Lionel Messi, desde la óptica principal del Barcelona, luego de la salida de una gran cantidad de libros biográficos y tratados para todos los gustos sobre cómo fueron los orígenes de Messi.

De la Iglesia, como en su film La Comunidad, recurre a un elenco coral para que cuente lo que recuerdan, lo que saben y lo que opinan sobre Messi. La historia de aquella comedia negra transcurre todo el tiempo en el interior de un edificio. La reconstrucción en ausencia de Messi se da en un restaurante donde todos los comensales, en charlas que se circunscriben a sus propias mesas, confluyen en un relato único sobre Messi. Hay una mesa a la que están sentados los maestros de la escuela primaria, que son los únicos que dan registro de las "celebridades" ahí reunidas y ofician de presentadores circunstanciales. Personajes del fútbol como César Luis Menotti, Jorge Valdano, Johan Cruyff, Alejandro Sabella y Hugo Tocalli, mezclan sus voces con los amigos de Messi de la infancia, periodistas argentinos y españoles, Mascherano, Pinto, Iniesta y Piqué, los compañeros de la categoría 87 de Newell´s, el endocrinólogo que lo trato por su trastorno de crecimiento y los dirigentes de Barcelona que fueron los encargados de ficharlo en aquellos tiempos de incertidumbre, cuando Messi y su padre se instalaron en Cataluña sin saber como seguiría la película. La real.