Ding Liren se vuelve enigmático para los jugadores occidentales Fuente: LA NACION

Pablo Ricardi 20 de junio de 2019

Hace unos días informamos del triunfo de Carlsen en el torneo magistral de Noruega con un novedoso sistema de puntuación. Pero de haberse computado el torneo según el sistema clásico, el resultado habría sido un empate en el primer lugar entre Carlsen y el jugador chino Ding Liren. No se trata de una casualidad.

Ding Liren es actualmente el tercer jugador del ranking, y según muchos maestros, el rival más fuerte que pueda enfrentarse al campeón, aún más que Caruana. En algunas partidas muestra un grado de penetración y entendimiento que sorprende incluso a los expertos. El ajedrez es uno solo, pero los chinos aportan un "no sé qué" enigmático que los hace difíciles de abordar para los jugadores de Occidente. Veamos una gran partida que jugó Ding en Noruega.

Blancas: Ding, Liren. Negras: Mamedyarov, S. Stavanger 2019.

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.f3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.e4 Cb6 6.Cc3 Ag7 7.Ae3 0-0 8.Dd2 e5 9.d5 c6 10.h4 cxd5 11.exd5 C8d7 12.h5 Cf6 13.hxg6 fxg6. (Es necesario tomar con este peón tanto para atenuar el ataque por la columna h, como para crear juego por la f.) 14.0-0-0 Ad7 15.Rb1 Tc8 16.d6 e4 17.fxe4 Cg4 18.Ag5 De8 19.Cf3 Tf7. (Se podía hacer un interesante sacrificio de calidad que no alcanzó a convencer a Mamedyarov: 19...Txc3 20.bxc3 Dxe4+ 21.Ad3 Dc6.) 20.De1 Tc5 21.Ad2 Ae6 22.e5 Axe5. (Si 22...Cxe5 23.Cg5 favorece al blanco.) 23.Ad3 Ca4 24.Cxe5 Txe5 25.Dh4 Th5 26.Dg3 Cxc3+ 27.Axc3 Da4. (Pareciera que las negras han obtenido una posición promisoria, pero Ding Liren vio lejos.) 28.d7! Td5. (No servía 28...Dxa2+ 29.Rc1 Da1+ 30.Ab1 Txd7 31.Db8+ Rf7 32.Tdf1+ Af5 33.Txf5+ Txf5 34.Txh7+ con mate en pocas. En general, la entrada de la dama en b8 es una amenaza que las negras tienen que conjurar.) 29.Ac2 Dxd7 30.Ab3 Txd1+ 31.Txd1 Dc8 32.Dh4! Cf6! 33.Td6! (Refutando la ingeniosa defensa de las negras: si 33.Axf6? Axb3! 34.axb3 Df5+) 33...Axb3 34.Txf6! (1-0) La amenaza Txg6+ no da tiempo a las negras para defenderse.