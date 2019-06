Carlsen reina en el Armageddon

El noruego Magnus Carlsen, un campeón mundial que aparece invulnerable. Crédito: Reuters

13 de junio de 2019

Magnus Carlsen ganó el torneo "sin empates" de Stavanger, Noruega, una rueda antes de finalizar. Ganó todos sus encuentros; dos de ellos al ritmo de juego clásico, pero fue en el Armageddon donde se mostró intratable, ganando los seis que le tocaron.

Recordemos que el Armageddon consiste en que, en el caso de empate, se juega una partida adicional con cinco minutos como tiempo de reflexión para las blancas y cuatro minutos para las negras, que ganan si se produce otra igualdad. La clave de esto es que jugando a ritmos rápidos hay pocos empates, entonces la experiencia indica que el minuto de más que reciben las blancas está compensado por el hecho de vencer las negras en caso de igualdad.

El caso es que Carlsen respondió al favoritismo y se muestra como campeón invulnerable por el momento. Habrá que pensar en nuevas reglas para ganarle.

Veamos uno de sus triunfos clásicos.

Blancas: Carlsen, Magnus. Negras: Yu, Yangyi. Stavanger 2019.

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Cf3 Cf6 4. Cc3 dxc4 5. e4 b5 6. Ae2 b4 7. e5 bxc3 8. exf6 exf6 (contra 8... cxb2, una posibilidad es 9. Axb2 exf6 10. 0-0 Ae7 11. Axc4 0-0 12. d5, con compensación por el peón) 9. bxc3 Ad6 10. 0-0 0-0 11. Cd2! (con idea de jugar el alfil por f3) Te8 12. Te1 Cd7 13. Cxc4 Ac7 14. Af3 Aa6 15. Ce3 Cb6 16. Aa3 (no 16. Axc6 Dd6) 16 ... Cc4 17. Dd3 Txe3 18. Txe3 Cxe3 19. Dxa6 Cc2 20. Td1 Cxa3 21. Dxa3 Dd6 22. Dxd6 Axd6 23. c4! (plan ganador. Las negras no pueden evitar que las blancas fijen la debilidad con c5. En cambio, 23 .Ac6 Tc8 daba contrajuego) Tc8 24. c5 Ae7 25. Rf1 f5 (ahora las negras tratan de desalojar al alfil de f3, y las blancas de llevar su rey a c4 y su torre a b7) 26. Re2 g5 27. h3 Rg7 28. Rd3 Rg6 29. Tb1 h5 30. Tb7 Af6 31. Td7! (jugada maestra. Se evita el contrajuego de Td8 y se transfiere el alfil a b3 o a4) g4 32. Ad1! Rg5 33. Aa4 f4 34. f3! Te8 35. fxg4 hxg4 36. hxg4 Te6 37. Ad1! (este "switchback" liquida la cuestión) Te3+ 38. Rc4 a5 39. Af3 Ta3 40. Axc6 Txa2 41. Ae4 a4 (si 41... Ta4+, lo más simple es acercar el rey de a poco 42. Rd3 Ta3+ 43. Rc2. El peón "c" gana solo) 42. c6 Ta1 43. c7 a3 44. Rb3. 1-0