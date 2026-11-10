El ritmo de juego del ajedrez se aproxima a un cambio para que sea más atractivo

En los portales ajedrecísticos se filtró la información de que la FIDE va a acelerar el ritmo de juego de las partidas clásicas de ajedrez. Es una noticia importante, porque esas partidas son las que determinan el ranking oficial y los puntajes para las diferentes normas de magisterio.

Actualmente, el ritmo de juego oficial es de 90 minutos por jugador para toda la partida, más el agregado automático de 30 segundos por jugada. Muchos organizadores de torneos, muchos jugadores, encabezados por el noruego Magnus Carlsen, hace tiempo que vienen bregando por una reducción en el tiempo de juego, para hacer más atractivo el ajedrez a los públicos masivos.

Ahora la FIDE va a ser receptiva a ese reclamo, y, a falta todavía de confirmación, el tiempo de juego pasará a ser de 60 minutos, más los 30 segundos de rigor. De este modo, una partida de, digamos, sesenta jugadas, pasará a durar tres horas, en lugar de cuatro. Y, por ejemplo, una jornada de dos partidas diarias, que los organizadores siempre tratan de incluir en los torneos para abaratar costos, pasaría a ser tolerable para el jugador, en lugar de ser algo agobiante, como ocurre actualmente.

Las partidas de ajedrez comenzarán a ser de 60 minutos, más los 30 segundos de rigor Nicolás Suárez - LA NACION

También para el espectador es más entretenida una partida que no sea tan larga. En contexto, para los jugadores jóvenes, muy versátiles en tomar decisiones rápidas, este cambio es para mejor. Para los veteranos, acostumbrados a pensar detenidamente las jugadas, es un golpe y un retroceso.

La regulación del tiempo de juego tiene una larga historia. Antes de la invención del reloj de ajedrez, los maestros del siglo XIX solían tomarse horas para hacer una sola jugada, con lo que las partidas se tornaban interminables.

Con la introducción del reloj de doble esfera, y la reglamentación de un tiempo fijo para toda la partida, a partir del torneo de Londres de 1883, eso cambió para siempre. Luego surgieron otros problemas; y uno muy señalado fue este: cuando un maestro quedaba con poco tiempo en el reloj, a menudo echaba a perder una partida muy bien jugada estratégicamente, porque esa escasez de margen lo llevaba a cometer errores, o directamente a perder por agotar su tiempo disponible.

Durante décadas no se encontró una solución a este problema, hasta que el genio de Bobby Fischer ideó un reloj que agregara tiempo por jugada realizada. De ese modo, aunque el tiempo agregado por jugada necesariamente ha de ser poco, un jugador que tiene una posición ganadora, puede culminar felizmente su obra, si posee buena técnica, gracias a ese tiempo agregado.

Bobby Fischer ideó un reloj que agregara tiempo por jugada realizada RFS - AP

Es cierto que existen los torneos rápidos y los blitz ultrarrápidos; pero tienen menos peso que el ajedrez pensado clásico. Sin contar con que el material de estudio y análisis emanado de las partidas, también procede de forma casi absoluta del ajedrez clásico.

Hay también un debate filosófico de fondo. Los puristas creen que el ajedrez debe tender a ser un arte; el jugador debe tener tiempo suficiente para pensar, y elaborar una estrategia superior que no se vea contaminada con la escasez de tiempo. Así pensaba Mijaíl Botvinnik, patriarca del ajedrez soviético, que abominaba de las partidas rápidas. También los maestros de la vieja guardia defienden este punto de vista. Los jóvenes alegan que el ajedrez es un deporte, que la destreza para hallar aciertos, y cometer pocos errores ante la presión del tiempo, es lo que define al buen ajedrecista del presente. Cada uno tiene su punto.

Queda una reflexión, que recuerdo vagamente haber leído en el libro de Milan Kundera “La lentitud”. Las cosas que valen la pena en la vida, son las cosas que se hacen despacio. Lo vertiginoso, así como pasa rápido, se olvida rápido. En cambio, aquello que requiere celo, dedicación, y persistencia, se resguarda en el ánimo. Un poco como los vinos, que necesitan madurar de a poco, hasta alcanzar su sabor óptimo.